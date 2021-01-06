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السعودية تطلق منصة موحدة لاستطلاع الآراء بشأن الأنظمة واللوائح

منصة استطلاع
منصة "استطلاع" تُمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من إبداء مرئياتهم
اقتصاد السعودية

السعودية تطلق منصة موحدة لاستطلاع الآراء بشأن الأنظمة واللوائح

بهدف تطوير بيئة تشريعية جاذبة ومستقرة

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دبي - العربية.نت

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دشن وزير التجارة السعودي ورئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية "تيسير"، ماجد القصبي، اليوم الأربعاء، منصة "استطلاع" الإلكترونية الموحدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية.

وقال الوزير في تغريدة على صفحته الرسمية بموقع تويتر، إن منصة "استطلاع" تُمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والعموم من إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على مشروعات الأنظمة واللوائح، بهدف تطوير بيئة تشريعية جاذبة ومستقرة.

وذكر المركز الوطني للتنافسية، أن إطلاق المنصة يأتي إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدة دعم الأنظمة واللوائح لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية، وما في حكمها ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية قبل إقرارها.

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ويستطلع المركز الوطني للتنافسية "تيسير" عبر وحدة دعم الأنظمة واللوائح وما في حكمها، الآراء بشأن مشروعات الأنظمة واللوائح والقواعد والقرارات المقترحة من الجهات الحكومية المختلفة، عبر موقعه الإلكتروني، من خلال إعداد نماذج الاستطلاع، وحصر الملاحظات حول مشاريع الأنظمة واللوائح ذات الصلة بالشؤون الاقتصادية والتنموية في المملكة، وإعداد نماذج تقويم الآثار المترتبة عليها، وتعميمها على الجهات الحكومية، إضافة إلى تنظيم جلسات عمل ودورات تدريبية ولقاءات وندوات ومؤتمرات متخصصة للتوعية ونشر ثقافة الاستطلاع بأهمية المشاركة في تقويم الآثار التنظيمية على مشاريع الأنظمة واللوائح وما في حكمها.

وكان المركز قد طَرح أكثر من 64 مشروعًا تنظيميًا عبر المنصة خلال فترة الإطلاق التجريبي، وقد وَردت هذه المشروعات من 18 جهة حكومية، فيما بَلغ عدد المرئيات الواردة على هذه المشروعات 2,787 رأياً، أُرسلت إلى الجهات الحكومية المعنية لدراستها والاستفادة مما ورد فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بشأن تلك المشروعات.

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