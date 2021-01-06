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المالية السعودية: اتفاقية تمويل مع KSURE بـ 3 مليارات دولار

اتفاقية تعاون بين وزارة المالية والشركة الكورية
جانب من توقيع اتفاقية التعاون مع الشركة الكورية للتأمين التجاري في فبراير الماضي
اقتصاد السعودية

المالية السعودية: اتفاقية تمويل مع KSURE بـ 3 مليارات دولار

شارك في التمويل 10 بنوك من مختلف الدول لمشاريع في إطار رؤية 2030

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العربية.نت

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أعلنت وزارة المالية السعودية، بتغريدة اليوم الأربعاء، أنها قامت ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين بتوقيع اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE).

وبحسب بيان للمالية السعودية، قام وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، الأسبوع الماضي بتوقيع الاتفاقية من الجانب السعودي، ومن الجانب الكوري الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للتأمين التجاري السيد "لي ان هو".

وأوضح الجدعان أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المسجل بين المملكة وعضو مجموعة العشرين جمهورية كوريا الجنوبية.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف أن المركز الوطني لإدارة الدين قام بتنسيق وترتيب التمويل المقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري الذي يقدر بـ 3 مليارات دولار أميركي، ولاقى الطرح اهتماماً واسعاً من قبل المؤسسات المالية.

وأوضح السيف أنه قد شارك في التمويل 10 بنوك من مختلف الدول.

وأضاف السيف أن التمويل المقدم سيستخدم لتمويل المشاريع الحكومية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن يثمر التعاون عن ترتيب لقاءات بين مقدمي الخدمات من كوريا مع أصحاب المشاريع المستقبلية الكبرى لهدف إيجاد سبل تمويل جذابة لهذه المشاريع.

وأشار إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها على مستوى المملكة بعد توقيع اتفاقية التمويل الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية لمشروع استيراد الحافلات لدى هيئة تطوير الرياض.

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