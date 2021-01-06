وصل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إلى الخرطوم حيث سيوقّع مع الحكومة السودانية على اتفاقية لمساعدة السودان في سداد ديونه للبنك الدولي.

وقالت مديرة إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية السودانية، السفيرة مها أيوب إن الوزير الأميركي سيلتقي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعددا من المسؤولين في الحكومة.

وتأتي زيارة وزير الخزانة الأميركي للسودان في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من دول المنطقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أنه وقع قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكتب بومبيو، عبر صفحته على موقع "تويتر": "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان دفع تعويض لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم. هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل من أجل الحرية - فوائد جمة".