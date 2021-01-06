  • مباشر
اللغة

وزير أميركي يزور السودان لتوقيع اتفاق يمهد لسداد ديون البنك الدولي

وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين
وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين
اقتصاد السودان

وزير أميركي يزور السودان لتوقيع اتفاق يمهد لسداد ديون البنك الدولي

سيناقش الأوضاع الاقتصادية والمساعدات الأميركية المنتظرة

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

وصل وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، إلى الخرطوم حيث سيوقّع مع الحكومة السودانية على اتفاقية لمساعدة السودان في سداد ديونه للبنك الدولي.

وقالت مديرة إدارة الشؤون الأميركية بوزارة الخارجية السودانية، السفيرة مها أيوب إن الوزير الأميركي سيلتقي رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وعددا من المسؤولين في الحكومة.

وتأتي زيارة وزير الخزانة الأميركي للسودان في إطار جولة في منطقة الشرق الأوسط تشمل زيارة عدد من دول المنطقة.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في وقت سابق أمس الثلاثاء، أنه وقع قرار شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وكتب بومبيو، عبر صفحته على موقع "تويتر": "بعد أشهر من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وضمان دفع تعويض لضحايا الإرهاب الأميركيين وعائلاتهم. هذه الفرصة تأتي مرة واحدة في كل جيل من أجل الحرية - فوائد جمة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بالصور.. تعرف على مسار العائلة المقدسة في مصر بالصور.. تعرف على مسار العائلة المقدسة في مصر
مشروب منعش يساعد على التغلب على إحباط كورونا مشروب منعش يساعد على التغلب على إحباط كورونا

الأكثر قراءة

يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا يأكلونها لرخص ثمنها فتقتلهم بسمّها الفتّاك في سوريا
مصادر العربية: مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية مصادر العربية: مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية
بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها بفيديو مؤثر.. هكذا نعت فيروز رفيق دربها
مصر توقع على بيان العلا: نأمل في تعزيز العمل العربي مصر توقع على بيان العلا: نأمل في تعزيز العمل العربي
أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة أمير قطر بعد قمة العلا: كلنا أمل بمستقبل أفضل للمنطقة
وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف وزيرة الصحة المصرية تضرب عرض الحائط بكورونا في حفل زفاف

قبل أن تذهب

روسيا تنتقد قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم
روسيا تنتقد قرار إيران حول تخصيب اليورانيوم

اكتشف المزيد