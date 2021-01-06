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موانئ ليبيا بين نارين.. السدرة يحمل 279 ألف برميل و"الحريقة" معطل!

ميناء الحريقة النفطي في ليبيا
ميناء الحريقة النفطي في ليبيا
اقتصاد ليبيا

موانئ ليبيا بين نارين.. السدرة يحمل 279 ألف برميل و"الحريقة" معطل!

عطل حراس المنشآت النفطية بميناء "الحريقة" تحميل شحنة حجمها مليون برميل، إذ يضغطون لتنفيذ مطالب لهم بشأن الأجور

متابع الغاء المتابعة

بنغازي – رويترز

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كشف جدول تحميل، اطلعت عليه رويترز اليوم الأربعاء، أن مرفأ السدرة النفطي الليبي من المتوقع أن يحمل 279 ألف برميل نفط يوميا في فبراير شباط على متن 11 ناقلة.

وفي سياق متصل، قال مدير ميناء الحريقة بشرق ليبيا، اليوم الأربعاء، إن حراس المنشآت النفطية بالميناء عطلوا تحميل شحنة حجمها مليون برميل، إذ يضغطون لتنفيذ مطالب لهم بشأن الأجور.

وينظم الحرس في ميناء الحريقة، حيث يجري تحميل خامي مسلة والسرير، اعتصاما استمر حتى صباح اليوم، وذلك بحسب أحد الحراس ومدير الميناء رجب سحنون.

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ويقولون إنهم سيمنعون صادرات الخام، لحين تلبية مطالبهم بشأن صرف الأجور المتأخرة.

بدوره، أفاد وكيل شحن محلي، أنه كان من المقرر أن تحمل الناقلة أوليمبيك فايتر التابعة لشركة التجارة يونيبك الشحنة البالغة مليون برميل.

ولم يصدر تعليق فوري من المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا التي تدير الإنتاج والصادرات في أنحاء البلاد.

وسجل إنتاج ليبيا النفطي تعافيا سريعا في أواخر العام الماضي بعد إنهاء حصار على الموانئ والحقول لـ8 أشهر.

وحرس المنشآت النفطية مكلفون بحماية الموانئ والحقول، لكنهم عطلوا الإنتاج في أحيان من السنوات الاخيرة بسبب مطالب مالية أو سياسية.

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