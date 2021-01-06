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انكماش اقتصاد "اليورو" أكثر حدة مما كان متوقعاً

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اليورو

انكماش اقتصاد "اليورو" أكثر حدة مما كان متوقعاً

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رويترز

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أظهر مسح أن النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو سجل انكماشاً أشد حدة مما كان يُعتقد في السابق في نهاية 2020 وقد يتدهور أكثر مع تجدد قيود العزل العام المفروضة لاحتواء فيروس كورونا الذي أضر بقطاع الخدمات المهيمن على الكتلة.

ومع تزايد معدل الإصابات في أوروبا، فرضت الدول قيودا على الحياة العامة. وتتجه ألمانيا لتمديد إجراءات العزل الصارمة حتى نهاية الشهر بينما قررت إيطاليا أمس استمرار بعض القيود في جميع أنحاء البلاد.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات لشهر ديسمبر كانون الأول، الذي يعد مؤشرا جيدا لمتانة الاقتصاد، إلى 49.1 من 45.3 في نوفمبر تشرين الثاني ولكنه دون القراءة الأولية عند 49.8 بكثير.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين في آي.إتش.إس ماركت "تراجع نشاط قطاع الخدمات بشكل خاص على نحو أشد حدة مقارنة مع تقديرات القراءة الأولية للمؤشر مع تكثيف المزيد من الدول إجراءات لاحتواء تزايد الإصابات بفيروس كورونا".

وسجل مؤشر مديري المشتريات بقطاع الخدمات 46.4 في ديسمبر كانون الأول، أفضل من الشهر السابق عند 41.7 ولكنه أضعف كثيرا من التقديرات الأولية عند 47.3.

لكن مع توزيع اللقاحات في أنحاء القارة تحسن التفاؤل بوجه عام إزاء الاثني عشر شهرا المقبلة. وارتفع المؤشر المجمع للإنتاج المستقبلي إلى 64.5 من 60.4 وهي أعلى قراءة منذ أبريل نيسان 2018.

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