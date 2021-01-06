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هيئة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح موديرنا المضاد لكورونا

لقاح موديرنا
لقاح موديرنا
لقاح كورونا

هيئة الأدوية الأوروبية توافق على لقاح موديرنا المضاد لكورونا

يعتبر ثاني لقاح يحصل على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية

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لاهاي - فرانس برس

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أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية الأربعاء أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأميركية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.

وقالت الهيئة الناظمة ومقرها أمستردام في بيان إن "وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحؤول دون إصابة الأشخاص ابتداء من سن 18 عاما بفيروس كورونا 2019".

وهذا ثاني لقاح يحصل على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية، بعد السماح باستخدام لقاح فايزر/بيونتيك في دول الاتحاد الـ27.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية إيمير كوك في بيان إن "هذا اللقاح يوفر لنا أداة أخرى للتغلب على حالة الطوارئ الحالية".

وأضافت: "إنه دليل على جهود والتزام جميع المعنيين بأن يكون لدينا توصية إيجابية ثانية للقاح بعد أقل من عام على إعلان منظمة الصحة العالمية عن الجائحة".

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين إن الترخيص يمثل "نبأ سارا لجهودنا في توفير مزيد من لقاحات كوفيد-19 إلى الأوروبيين".

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