ألغت الشركات الأميركية الخاصة وظائف في ديسمبر الماضي وذلك للمرة الأولى منذ أبريل نتيجة تضررها من تفشي كوفيد-19 والقيود الجديدة على النشاط.

وتم الاستغناء عن 123 ألف وظيفة الشهر الماضي، مقابل استحداث 340 ألف وظيفة في نوفمبر. تأتي هذه الأرقام مخالفة لتوقعات المحللين التي توقعت استحداث 120 ألف وظيفة في آخر أشهر العام.

وأورد التقرير أنه في الإجمال، ألغت الشركات الكبيرة التي توظف أكثر من ألف عامل 169 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر، في حين أن الشركات الصغيرة التي توظف أقل من 20 عامل ألغت 16 ألف وظيفة، وفي المقابل واصلت الشركات المتوسطة خلق وظائف جديدة.