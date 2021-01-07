  • مباشر
اللغة

السعودية تتيح للقطاع الخاص الاستثمار بمشاريع 3 قطاعات حكومية

الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية
الهيئة العامة لعقارات الدولة في السعودية
اقتصاد السعودية

السعودية تتيح للقطاع الخاص الاستثمار بمشاريع 3 قطاعات حكومية

وفقاً لمذكرة تفاهم

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أبرمت الهيئة العامة لعقارات الدولة بالسعودية مذكرة تفاهم مع مبادرة صندوق دعم المشاريع بوزارة المالية، بهدف تعزيز التعاون المتبادل بين الطرفين في مجال الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في المشاريع التنموية، في القطاعات المندرجة تحت الصندوق وتشمل قطاعات التعليم، وقطاعات الرعاية الصحية والتطوير العقاري للمشاريع الكبرى.

وقال محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، إن المذكرة تجسد منهجية الهيئة نحو أهمية تعزيز التكامل والشراكة بين كافة مكونات المنظومة الحكومية وصولا لتحقيق الأهداف المنشودة.

وأضاف أن المذكرة تؤطر التعاون المشترك بين الهيئة والصندوق، بما يسهم في تحفيز برامج التنمية في القطاعات ذات الصلة، ورفع جاذبية الاستثمار في مدن المملكة، بما ينعكس إيجابا على العديد من المحاور التنموية والاقتصادية وخلق العديد من الفرص الوظيفية، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

تعاون سعودي مع اقتصاد اقتصاد السعودية تعاون سعودي مع "نيبون لتأمين الصادرات" اليابانية

وأوضح أنّ الهيئة والصندوق يسعيان من خلال المذكرة لتحقيق عدّة أهداف، منها المساهمة في تمويل مشاريع التطوير العقاري لمنظومة عقارات الدولة، ويشمل ذلك المباني والمشاريع الخدمية المتكاملة، وفقا لسياسات التمويل المعتمدة من قبل الصندوق، إضافةً إلى تأهيل القطاع الخاص وتعريفهم بالمتطلبات المالية والفنية وآلية تقييم الطلبات، وكذلك توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لاستقطاب مختلف الاستثمارات النوعية من خلال توفير الأرض والفرصة والقرض.

وتعنى الهيئة العامة لعقارات الدولة بالحفاظ على عقارات الدولة، وتوفير حلول عقارية ذات كفاءة وجودة للجهات الحكومية، مع تحقيق القيمة الأمثل لعقارات الدولة واستثمارها، كما يعنّى صندوق دعم المشاريع بدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأس مال قدره 10 مليارات ريال سعودي، ويركز بدوره على توفير دعم لتمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية والتطوير العقاري الكبرى.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

حرق وتفجيرات.. تاريخ مبنى الكونغرس طيلة 200 عام حرق وتفجيرات.. تاريخ مبنى الكونغرس طيلة 200 عام
وزير صحة لبنان يستفز المواطنين.. صورة غداء تشعل وزير صحة لبنان يستفز المواطنين.. صورة غداء تشعل "التواصل"

الأكثر قراءة

وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر وقف تمويل فضائيات إخوانية.. وتعليق أفلام مسيئة لمصر
عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟ عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟
الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى الكونغرس يستأنف تصديق فوز بايدن.. سقوط الاعتراضات يتوالى
"يارب يشفيكي يا حتة من قلبي".. رسالة مؤثرة من حمادة هلال لزوجته
زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين زعيم سني يخاطب خامنئي: إلى متى سنبقى مواطنين "درجة ثانية"؟
وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض وصمة الكابيتول تشرذم فريق ترمب.. استقالات بالبيت الأبيض

قبل أن تذهب

ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة
ربع الشباب الأتراك في صفوف البطالة

اكتشف المزيد