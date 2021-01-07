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تعاون سعودي مع "نيبون لتأمين الصادرات" اليابانية

وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
اقتصاد السعودية

تعاون سعودي مع "نيبون لتأمين الصادرات" اليابانية

بهدف توسيع فرص تمويل المشاريع الحكومية

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دبي - العربية.نت

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وقَّع المركز الوطني لإدارة الدين، بوزارة المالية السعودية، مذكرة تعاون مع شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات (NEXI) الأسبوع الماضي.

وقال وزير المالية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لإدارة الدين، محمد بن عبدالله الجدعان، في بيان، اليوم الخميس، إن توقيع مذكرة التعاون الذي يأتي بالتزامن مع الاجتماع الوزاري الخامس بشأن الرؤية السعودية اليابانية 2030، يهدف إلى توسيع فرص تمويل المشاريع الحكومية المنفذة من قبل الشركات اليابانية في المملكة العربية السعودية.

وأشار الوزير إلى أن هذه الاتفاقية ستساهم في خلق إطار عام للتعاون بين المركز الوطني لإدارة الدين وشركة "نيبون" لتأمين الصادرات والاستثمارات، وجذب المؤسسات المالية لتمويل مجموعة المشاريع الإستراتيجية المتنوعة في عددٍ من القطاعات بشروط إقراض منافسة وهيكل تمويل مرن، ليكون شريكًا مهماً في تحقيق أهداف المركز الاستراتيجية في التمويل.

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من جهته، قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، فهد السيف: "إن شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات ستقدم حلول وأفكار تمويل جديدة من خلال العمل على مشروع مبتكر لتمويل قروض ائتمان الصادرات، وتقديم الدعم بما يناسب متطلبات المشاريع بشكل أفضل.

وأضاف أن الطرفين سيتبادلان بموجب هذه المذكرة الآراء والمعلومات بشكل خاص، وذلك فيما يتعلق بالأسواق المالية والدولية، ومختلف المشروعات ذات الاهتمام المشترك.

يُذكر أنَّ دولة اليابان تُعدُّ واحدةً من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية، حيث استفاد كلا البلدين بشكل متبادل منذ أن أقاما العلاقات الدبلوماسية لأول مرة في عام 1955م، من خلال تبادل مختلف العمليات التجارية، ونقل المنتجات والتقنيات عالية الجودة.

وتدير الحكومة اليابانية شركة نيبون لتأمين الصادرات والاستثمارات.

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