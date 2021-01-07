فاق الطلب على السلع الألمانية الصنع التوقعات، إذ ارتفع 2.3% على أساس شهري في نوفمبر/تشرين الثاني، وهي أحدث حلقة في سلسلة بيانات تظهر أن أكبر اقتصاد أوروبي يتسم بمتانة غير متوقعة في مواجهة جائحة فيروس كورونا.

فيما كان المحللون يتوقعون أن تنخفض الطلبيات على السلع الصناعية الألمانية 1.2%.

وأفادت بيانات نشرها مكتب الإحصاءات اليوم الخميس بأن الطلبيات زادت حتى مع مقارنتها بأوقات ما قبل الجائحة، وذلك بارتفاع 6.3% عن مستوى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام السابق.

تأتي الأرقام بعد يومين من مفاجأة زيادة مبيعات التجزئة أيضا، في حين انخفضت أرقام البطالة على خلاف المتوقع هي الأخرى في ديسمبر/كانون الأول.

ويذكر أن مجموعات البيانات الثلاثة تعود جميعها إلى فترة سابقة على تجدد إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة الألمانية في ديسمبر/كانون الأول في مواجهة تصاعد وتيرة حالات الإصابة بفيروس كورونا.