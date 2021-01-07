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بنك إنجلترا: تراجع مبيعات الشركات البريطانية تفاقم في ديسمبر               

فيروس كورونا في بريطانيا - تعبيرية
فيروس كورونا في بريطانيا - صورة تعبيرية
اقتصاد بريطانيا

بنك إنجلترا: تراجع مبيعات الشركات البريطانية تفاقم في ديسمبر               

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لندن - رويترز

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خلص مسح لبنك إنجلترا المركزي اليوم الخميس إلى أن تضرر الشركات البريطانية على صعيد المبيعات والوظائف بسبب جائحة كوفيد-19 تفاقم بعض الشيء في الشهر الماضي عندما تسارعت وتيرة انتشار الفيروس بين المواطنين.

وقال البنك إن الشركات ذكرت أن الجائحة قلصت المبيعات بنسبة 16.1% في المتوسط في الربع الرابع من العام، وهو ما يزيد عن تراجع 15.3% جرى تسجيله في مسح نوفمبر تشرين الثاني. كما شهدت ضررا أكبر للوظائف.

جاء تدهور الأوضاع الشهر الماضي بالرغم من أنباء إيجابية فيما يتعلق بلقاحات كوفيد-19 وتخفيف للقيود الصحية في العديد من مناطق إنجلترا.

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