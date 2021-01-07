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بسبب الإغراق.. "الأوروبي" يفرض رسوما على واردات الحديد التركية

تركيا دولار اقتصاد ديون خارجية
سيفرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات الحديد والصلب الواردة من تركيا
تركيا وأوروبا

بسبب الإغراق.. "الأوروبي" يفرض رسوما على واردات الحديد التركية

متابع الغاء المتابعة

إسطنبول – رويترز

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سيفرض الاتحاد الأوروبي رسوما على منتجات الحديد والصلب الواردة من تركيا اعتبارا من غد الجمعة استنادا إلى تحقيق جار بشأن الإغراق.

وستتراوح الرسوم بين 4.8% و7.6% وستؤثر في شركات تركية هي إردمير وإسدمير وتشولاكولو ميتالورجي وهاباش، بحسب نص نشرته الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.

وتظهر الشكوى أن استهلاك الاتحاد الأوروبي للصلب تراجع 4% في 2019 عن 2016، في حين زاد المصدرون الأتراك حصتهم السوقية إلى 8.1% من 2.8% لأسباب منها إجراءات للاتحاد ضد مصدرين آخرين للصلب مثل الصين والبرازيل.

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لكن التحقيق يفيد بأنه رغم ارتفاع الأسعار التركية بوجه عام، فإنها كانت أقل بصورة مستمرة من أسعار منتجي الاتحاد الأوروبي.

وستطبق الرسوم لـ6 أشهر يفترض أن يكتمل التحقيق خلالها.

وكان التحقيق قد بدأ في مايو أيار بعد شكوى من اتحاد مصنعي الصلب الأوروبي. وهناك تحقيق آخر مواز يتعلق بمكافحة دعم نفس المنتج الوارد من تركيا وينتهي أيضا في يوليو تموز.

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