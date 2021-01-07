دخلت شركة باير في شراكة مع كيور فاك لتطوير وتوزيع لقاح لفيروس كورونا، الذي دخل المرحلة من التجارب السريرية منذ ثلاثة أسابيع.

وقالت شركة باير في بيان، إنها ستساهم في عمليات التطوير والتوزيع والتسويق للقاح داخل الاتحاد الأوروبي، وبعض الأسواق الأخرى.

وبدأت كيور فاك الألمانية العمل على تطوير لقاح للفيروس في يناير الماضي. ويعتمد اللقاح على تكنولوجيا Mrna التي استخدمها أيضا لقاح فايزر – بايونتيك.

وأمس، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة موديرنا الأميركية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.

وقالت الهيئة الناظمة ومقرها أمستردام في بيان إن "وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح موديرنا المضاد لكوفيد-19، للحيلولة دون إصابة الأشخاص ابتداء من سن 18 عاما بفيروس كورونا 2019".

وهذا ثاني لقاح يحصل على ترخيص من وكالة الأدوية الأوروبية، بعد السماح باستخدام لقاح فايزر/بيونتيك في دول الاتحاد الـ27.

وقالت المديرة التنفيذية لوكالة الأدوية إيمير كوك في بيان إن "هذا اللقاح يوفر لنا أداة أخرى للتغلب على حالة الطوارئ الحالية".