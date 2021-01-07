يصل لقاح موديرنا الأميركي ضد فيروس كورونا، فرنسا هذا الأسبوع.

وتتواصل الجهود الطبية في العمل على فعالية اللقاحات ضد كورونا، وتتوالى الأخبار الإيجابية في هذا الشأن، فقد أعلنت شركة موديرنا الأميركية لتصنيع الأدوية، الخميس، أن التطعيم قد يوفر حماية من الإصابة لعامين.

وقالت الشركة، إن نسبة الوقاية التي يوفرها اللقاح تبلغ 94,5%.

واللقاح الذي طورته موديرنا هو "لقاح RNA (أو الحامض النووي الريبوزي)"، ويعمل عن طريق حقن جزء من شفرة الفيروس الجينية في الجسم.

تحفيز جهاز المناعة

ويبدأ اللقاح عندئذ بإنتاج بروتينات فيروسية وليس الفيروس بكامله، وهو أمر يعتبر كافيا لتحفيز جهاز المناعة وإعداده للتعامل مع العدوى.

ومن المفروض أن يعوّد اللقاح الجسم على إنتاج أجسام مضادة وخلايا T يقاوم بواسطتها فيروس كورونا.

وفي هذا السياق، وافقت المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، على طرح واستخدام لقاح للوقاية من كوفيد-19 طورته شركة مودرنا الأميركية في آخر خطوة في عملية الإقرار الأوروبية لهذا الإجراء.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في بيان "بإقرار لقاح مودرنا، وهو الثاني المصرح به في الاتحاد الأوروبي، سيكون لدينا 160 مليون جرعة إضافية وستأتي المزيد من اللقاحات".

حملات تطعيم واسعة

وبدأت دول الاتحاد الأوروبي في 27 ديسمبر كانون الأول حملات التطعيم، وتحاول اللحاق بركب دول أخرى مثل الولايات المتحدة وإسرائيل حيث جرى بالفعل تحصين أعداد كبيرة هناك.

هذا وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد أقرت اللقاح في وقت سابق أمس، بينما تسرع السلطات من وتيرة جهود التحصين وسط مخاوف من أن سلالتين جديدتين من فيروس كورونا المستجد أشد عدوى بدأتا في الانتشار.

ومن شأن بدء حملات تطعيم واسعة النطاق في دول الاتحاد الأوروبي التي يقطنها نحو 450 مليون نسمة، أن تكون نقطة تحول على طريق القضاء على الجائحة التي أودت حتى الآن بحياة نحو مليون و900 ألف مريض في العالم.