  • مباشر
اللغة

انخفاض مفاجئ لمعدل البطالة بمنطقة اليورو في نوفمبر

كورونا أوروبا اقتصاد
تراجع معدلات البطالة في أوروبا
اقتصاد أوروبا

انخفاض مفاجئ لمعدل البطالة بمنطقة اليورو في نوفمبر

متابع الغاء المتابعة

بروكسل - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

انخفض معدل البطالة بمنطقة اليورو على نحو غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر، بيد أن ارتفاع للشباب وعودة قيود فيروس كورونا ربما تعنيان أن التحسن قصير الأمد.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الجمعة، إن معدل البطالة انخفض إلى 8.3% في نوفمبر من 8.4 % في أكتوبر تشرين الأول. كان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة إلى 8.5%. وفي نوفمبر 2019، بلغ المعدل 7.4%.

ومقارنة مع أكتوبر، انخفض عدد العاطلين عن العمل 172 ألفا في منطقة اليورو على الرغم من أنه مرتفع 1.425 مليون مقارنة مع مستواه قبل عام.

وعلى النقيض من التحسن للسكان العاملين ككل، زاد معدل البطالة للشبان الأقل من 25 عاماً إلى 18.4% في نوفمبر تشرين الثاني من 18.0% في أكتوبر تشرين الأول.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر طبيب توفي بمستشفى أميركي بعد أسبوعين من تلقيحه بفايزر
عداء خامنئي للقاحات أميركا وبريطانيا.. يثير زوبعة عداء خامنئي للقاحات أميركا وبريطانيا.. يثير زوبعة

الأكثر قراءة

الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور الصحة السعودية: رصدنا 10 مصابين بكورونا المتحور
عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟ عاشقة لترمب وخدمت بالجيش.. من هي قتيلة الكابيتول؟
من الصحة العالمية.. خبر من الصحة العالمية.. خبر "إيجابي" عن سلالة كورونا الجديدة
قريب الأسد قبل ترشحه للرئاسة: الجميع خسر في حرب سوريا قريب الأسد قبل ترشحه للرئاسة: الجميع خسر في حرب سوريا
كتبت تغريدة وحذفتها.. إيفانكا ترمب تتراجع عن موقفها كتبت تغريدة وحذفتها.. إيفانكا ترمب تتراجع عن موقفها
ترمب قد يفعل أمراً يحدث لأول مرة بتاريخ أميركا! ترمب قد يفعل أمراً يحدث لأول مرة بتاريخ أميركا!

قبل أن تذهب

هكذا يعمل لقاح سينوفارم الصيني لمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا
هكذا يعمل لقاح سينوفارم الصيني لمنح الجسم المناعة ضد فيروس كورونا

اكتشف المزيد