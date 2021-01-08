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فرنسا تعلن الموافقة على استخدام لقاح موديرنا بعد فايزر

موديرنا لقاح
لقاح موديرنا (أرشيفية)

فرنسا تعلن الموافقة على استخدام لقاح موديرنا بعد فايزر

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العربية.نت

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منحت هيئة الصحة العليا الفرنسية، اليوم الجمعة، الإذن باستخدام لقاح موديرنا بعد موافقتها الأخيرة على لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتيك" المضاد لكورونا في البلاد.

وكانت فرنسا قد باشرت المرحلة الأولى من حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في "اثنتين أو ثلاث" دور للمسنين على أن تشمل "بضع عشرات من النزلاء".

وصرح وزير الصحة الفرنسي في وقت سابق أن الحملة "ستشمل أولاً دارين أو ثلاث دور. واحدة من جهة باريس (تقع) على مسافة غير بعيدة من باريس، وأخرى من جهة بورغون فرانش-كونتيه، وربما ثالثة لا تزال قيد البحث"، موضحا أن الدفعة الأولى من اللقاحات سلمت فعلاً.

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وأوضح أن الجرعات الأولى التي طورها تحالف فايزر-بايونتيك ستشمل "بضع عشرات من النزلاء"، على أن تشمل "مراكز أخرى"، متوقعا وصول كميات "أكبر" من اللقاح وبداية كانون الثاني/يناير".

ورداً على سؤال عن إمكان جعل اللقاح إلزاميا لمن يرغب في التوجه إلى مطعم أو مكان عام، أجاب فيران أن "التلقيح ضد فيروس كورونا لن يكون إلزاميا لا لاستخدام وسائل النقل العام ولا لدخول مطعم ولا طبعا للتوجه إلى العمل".

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