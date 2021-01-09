خسر الاقتصاد الأميركي 140 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل، بسبب الارتفاع في عدد الإصابات بكوفيد-19 والقيود على النشاطات، وفق ما أعلنت، الجمعة، وزارة العمل.

وفي كانون الأول/ديسمبر، سجلت خسارة 140 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وهذا أسوأ بكثير مما توقعه المحللون بإيجاد 112 ألف وظيفة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم تأمين 336 ألف فرصة عمل، وفقا للأرقام المعدلة صعودا.

وبقي معدل البطالة مستقرا مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر عند 6,7% متوافقا مع التوقعات، وهذا دليل على تدهور الانخراط في سوق العمل.

كذلك، فإن عدد العاطلين من العمل لم يتغير وبقي عند 10,7 مليون شخص.

وأوضحت وزارة العمل في بيان "في كانون الأول/ديسمبر، تم تعويض خسارة الوظائف في قطاعي الترفيه والضيافة والتعليم الخاص جزئيا من خلال مكاسب في الخدمات المهنية والتجارية وتجارة التجزئة والبناء".

وتمثل نسبة الأشخاص الذين تم تسريحهم بشكل دائم 38,9% من العاطلين من العمل فيما كانت نسبتهم 44% في تشرين الثاني/نوفمبر "في انخفاض للمرة الاولى منذ ثمانية أشهر"، وفق ما قال غريغوري داكو من مجموعة "أكسفورد إيكونوميكس" المتخصصة.

وفي المجموع، بلغ عدد هؤلاء 3,4 ملايين في كانون الأول/ديسمبر مقابل 3,7 مليون في الشهر السابق.

وبلغ معدل البطالة ذروته عند 14,8% في نيسان/أبريل، وفقا لمراجعة صدرت أيضا الجمعة. ومذاك، كان المعدل ينخفض شهريا لكنه ما زال ضعفي ما كان عليه قبل بدء انتشار الوباء في الولايات المتحدة عندما كان في شباط/فبراير 3,5%، وهو أدنى مستوى منذ 50 عاما.