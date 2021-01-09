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عكس التوقعات.. أميركا تفقد 140 ألف وظيفة بشهر

أميركا - وظائف
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اقتصاد أميركا

عكس التوقعات.. أميركا تفقد 140 ألف وظيفة بشهر

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واشنطن - فرانس برس

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خسر الاقتصاد الأميركي 140 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل، بسبب الارتفاع في عدد الإصابات بكوفيد-19 والقيود على النشاطات، وفق ما أعلنت، الجمعة، وزارة العمل.

وفي كانون الأول/ديسمبر، سجلت خسارة 140 ألف وظيفة في الولايات المتحدة. وهذا أسوأ بكثير مما توقعه المحللون بإيجاد 112 ألف وظيفة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، تم تأمين 336 ألف فرصة عمل، وفقا للأرقام المعدلة صعودا.

وبقي معدل البطالة مستقرا مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر عند 6,7% متوافقا مع التوقعات، وهذا دليل على تدهور الانخراط في سوق العمل.

كذلك، فإن عدد العاطلين من العمل لم يتغير وبقي عند 10,7 مليون شخص.

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وأوضحت وزارة العمل في بيان "في كانون الأول/ديسمبر، تم تعويض خسارة الوظائف في قطاعي الترفيه والضيافة والتعليم الخاص جزئيا من خلال مكاسب في الخدمات المهنية والتجارية وتجارة التجزئة والبناء".

وتمثل نسبة الأشخاص الذين تم تسريحهم بشكل دائم 38,9% من العاطلين من العمل فيما كانت نسبتهم 44% في تشرين الثاني/نوفمبر "في انخفاض للمرة الاولى منذ ثمانية أشهر"، وفق ما قال غريغوري داكو من مجموعة "أكسفورد إيكونوميكس" المتخصصة.

وفي المجموع، بلغ عدد هؤلاء 3,4 ملايين في كانون الأول/ديسمبر مقابل 3,7 مليون في الشهر السابق.

وبلغ معدل البطالة ذروته عند 14,8% في نيسان/أبريل، وفقا لمراجعة صدرت أيضا الجمعة. ومذاك، كان المعدل ينخفض شهريا لكنه ما زال ضعفي ما كان عليه قبل بدء انتشار الوباء في الولايات المتحدة عندما كان في شباط/فبراير 3,5%، وهو أدنى مستوى منذ 50 عاما.

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