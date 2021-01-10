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نيوم تستعد لإطلاق مشروع "ذا لاين" اليوم

اقتصاد السعودية

نيوم تستعد لإطلاق مشروع "ذا لاين" اليوم

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دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة نيوم عن إطلاقها مشروعا عملاقا مساء اليوم تحت اسم ذا لاين "the line".

ولم تعلن الشركة، عبر موقعها الإلكتروني و حسابها في تويتر، عن أي تفاصيل أخرى عن طبيعة المشروع، لكن الشركة ألمحت من خلال التغريدات إلى أن المشروع مرتبط بالطاقة النظيفة أو قريب إلى حد ما من أهداف نيوم البيئية و التنموية.

ووضعت الشركة على موقعها ساعة تظهر عدا تنازليا لموعد إطلاق المشروع.

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وفي أكتوبر الماضي، بدأت شركة "نيوم" رسمياً، أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع شمال غربي السعودية بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس إدارتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم، في خطوة ستعزز من سير العمل تزامناً مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة ومختلفة ضمنه.

ويعمل أكثر من 450 موظفاً من المقر الجديد للشركة، الذي يبعد مسافة 35 كيلومتراً عن مطار خليج نيوم, وسيتزايد عدد الموظفين بنهاية العام الجاري ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصاً لهم.

نيوم
نيوم

ويعد الانتقال أحد أبرز الخطوات في رحلة الشركة منذ تأسيسها في شهر يناير 2019، ومنذ ذلك الحين، حققت شركة نيوم خطوات أخرى مهمة، مثل افتتاح مطار خليج نیوم، وتوقيع أول العقود مع المستثمرين الوطنيين لبناء المنطقة السكنية لعمال الإنشاءات التي ستستوعب نحو 30 ألف عامل.

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