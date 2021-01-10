دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مشروع "ذا لاين" العملاق في نيوم، والذي وصفه بأنه سيكون ثورة حضارية وتنموية.

وقال الأمير محمد بن سلمان في كلمة لدى إطلاقه المشروع الفريد من نوعه إن مشروع "ذا لاين" في نيوم سيكون بطاقة متجددة 100%، وسيكون مشروع "ذا لاين" مدينة مليونية بطول 170 كلم.

وفي مشروع "ذا لاين" الجديد ستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90% من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1%من البيانات في المدن الذكية الحالية.

ويرتبط المشروع بالطاقة النظيفة أو قريب إلى حد ما من أهداف نيوم البيئية و التنموية. ووضعت الشركة على موقعها ساعة تظهر عدا تنازليا لموعد إطلاق المشروع.

وفي أكتوبر الماضي، بدأت شركة "نيوم" رسمياً، أعمالها من مقرها الرئيس الجديد في موقع المشروع شمال غربي السعودية بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس إدارتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم، في خطوة ستعزز من سير العمل تزامناً مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الإنشاءات في مناطق عديدة ومختلفة ضمنه.

ويعمل أكثر من 450 موظفاً من المقر الجديد للشركة، الذي يبعد مسافة 35 كيلومتراً عن مطار خليج نيوم, وسيتزايد عدد الموظفين بنهاية العام الجاري ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصاً لهم.

ويعد الانتقال أحد أبرز الخطوات في رحلة الشركة منذ تأسيسها في شهر يناير 2019، ومنذ ذلك الحين، حققت شركة نيوم خطوات أخرى مهمة، مثل افتتاح مطار خليج نیوم، وتوقيع أول العقود مع المستثمرين الوطنيين لبناء المنطقة السكنية لعمال الإنشاءات التي ستستوعب نحو 30 ألف عامل.

ويوصف "نيوم" بالمشروع الأكثر طموحا على مستوى العالم، إذ يتم تطويره على مساحة تتجاوز 26 ألف كيلومتر مربع في شمال غرب السعودية، وتقدر استثماراته بـ500 مليار دولار.

وتأسست شركة "نيوم" في يناير 2019، ومن أهم إنجازاتها مطار خليج نيوم، ومن المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى لإقامة المدينة في عام 2025.