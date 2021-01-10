أعلن البنك المركزي العُماني، اليوم الأحد، عن إصدار فئات نقدية جديدة وهي 20 ريالًا عمانيًّا و10 ريالات عمانية و5 ريالات عمانية وريال واحد، ونصف ريال و100 بيسة.

وقال المركزي، في بيان على موقعه الإلكتروني، إن الفئات الجديدة تكون مكمّلة للإصدار السادس من الأوراق النقدية العُمانية الجديدة (1441هـ -2020)، الذي بدأ بطرح الورقة النقدية من فئة 50 ريالًا خلال شهر يوليو من العام الماضي.

وأضاف أنه سيتم تداول الأوراق النقدية الجديدة كعملات قانونية جنبًا إلى جنب مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا اعتبارًا من يوم غدٍ الاثنين.

ونشر المركزي على موقعه الإلكتروني، مواصفات العملات الجديدة ومعالم البلاد المرسومة على العملات، والعلامات الأمنية عليها.

وقال البنك المركزي العُماني، إنه يعمل حاليًا بالتنسيق والتعاون مع البنوك العاملة في السلطنة على تهيئة أجهزة السحب والإيداع الآلي لتتوافق مع الأوراق النقدية الجديدة.