  • مباشر
اللغة

ولي العهد السعودي: البنية التحتية لـ "ذا لاين" تتراوح بين 100 و200 مليار دولار

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال إطلاق مشروع ذا لاين
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان
اقتصاد السعودية

ولي العهد السعودي: البنية التحتية لـ "ذا لاين" تتراوح بين 100 و200 مليار دولار

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إن مشروع البنية التحتية لمشروع ذا لاين ستتراوح تكلفته بين 100 و 200 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات، أمس الأحد، خلال إطلاق المشروع في منطقة نيوم، أن "العمود الفقري للاستثمار في مشروع ذا لاين سيأتي من دعم حكومة المملكة وصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع نيوم ككل البالغ 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات".

وأوضح أن الاستثمار في ذا لاين سيأتي من السعودية ومستثمرين محليين وعالميين لمشروع نيوم.

محمد بن سلمان يطلق اقتصاد اقتصاد السعودية محمد بن سلمان يطلق "ذا لاين".. مدينة مليونية وثورة حضرية جديدة

وأشار إلى أن إعلان مشروع ذا لاين في هذا الوقت تحديدا يأتي كخلاصة لتحضير وتخطيط الثلاث سنوات الماضية.

وبين أن المشروع سيكون متكامل تقنياً مع جميع الأنظمة داخل المدينة. "على سبيل المثال، سيكون نظام التنقل مرتبطاً مع بقية الأنظمة لتوفير تجربة مستخدم فريدة من نوعها للسكان، وسيكون معتمدًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90 % من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1 % من البيانات في المدن الذكية الحالية.

الجدير بالذكر أن بدء تطوير "ذا لاين" سيتم خلال الربع الأول من عام 2021، إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.

ويُعد مشروع نيوم أحد المشروعات العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة .

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

بالصور.. تعرف على أكبر المتاحف الإسلامية في العالم بالصور.. تعرف على أكبر المتاحف الإسلامية في العالم
تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل

الأكثر قراءة

اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد
رائحة فم كريهة وراءها 10 أسباب.. بعضها خطير! رائحة فم كريهة وراءها 10 أسباب.. بعضها خطير!
حضور فني وشعبي كبير في جنازته.. وفاة الفنان هادي الجيار بكورونا حضور فني وشعبي كبير في جنازته.. وفاة الفنان هادي الجيار بكورونا
محمد بن سلمان يطلق محمد بن سلمان يطلق "ذا لاين".. مدينة مليونية وثورة حضرية جديدة
بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل
نفوق ملايين الطيور.. سلالات قاتلة من الإنفلونزا تتفشى بأوروبا نفوق ملايين الطيور.. سلالات قاتلة من الإنفلونزا تتفشى بأوروبا

قبل أن تذهب

أبرز القطاعات بمشروع نيوم في السعودية
أبرز القطاعات بمشروع نيوم في السعودية

اكتشف المزيد