قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إن مشروع البنية التحتية لمشروع ذا لاين ستتراوح تكلفته بين 100 و 200 مليار دولار.

وأضاف في تصريحات، أمس الأحد، خلال إطلاق المشروع في منطقة نيوم، أن "العمود الفقري للاستثمار في مشروع ذا لاين سيأتي من دعم حكومة المملكة وصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين المحليين والعالميين لمشروع نيوم ككل البالغ 500 مليار دولار على مدى 10 سنوات".

وأوضح أن الاستثمار في ذا لاين سيأتي من السعودية ومستثمرين محليين وعالميين لمشروع نيوم.

وأشار إلى أن إعلان مشروع ذا لاين في هذا الوقت تحديدا يأتي كخلاصة لتحضير وتخطيط الثلاث سنوات الماضية.

وبين أن المشروع سيكون متكامل تقنياً مع جميع الأنظمة داخل المدينة. "على سبيل المثال، سيكون نظام التنقل مرتبطاً مع بقية الأنظمة لتوفير تجربة مستخدم فريدة من نوعها للسكان، وسيكون معتمدًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي".

وستكون المجتمعات مترابطة افتراضياً فيما بينها، حيث سيتم تسخير نحو 90 % من البيانات لتعزيز قدرات البنية التحتية في حين يتم تسخير 1 % من البيانات في المدن الذكية الحالية.

الجدير بالذكر أن بدء تطوير "ذا لاين" سيتم خلال الربع الأول من عام 2021، إذ تشكل جزءاً مهماً من أعمال التطوير المكثفة الجارية في نيوم.

ويُعد مشروع نيوم أحد المشروعات العملاقة ضمن المحفظة الاستثمارية المتنوعة لصندوق الاستثمارات العامة .