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الصين باعت 19.6 مليون سيارة في 2020

سيارات ذاتية القيادة في الصين
مبيعات سيارات الركاب الصينية ارتفعت 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر
اقتصاد الصين

الصين باعت 19.6 مليون سيارة في 2020

مبيعات سيارات الركاب الصينية ارتفعت 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر

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بكين – رويترز

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قال اتحاد مصنعي السيارات في الصين، اليوم الاثنين، إن مبيعات سيارات الركاب الصينية ارتفعت 6.5% على أساس سنوي في ديسمبر كانون الأول إلى 2.32 مليون سيارة.

وأضاف أن الصين باعت 19.6 مليون سيارة في 2020 بانخفاض 6.8% عن العام السابق عليه.

وفي سياق منفصل، تعتزم الصين السماح لبعض البنوك التجارية بالبدء في بيع القروض الشخصية المتعثرة لمديري الأصول المتعثرة في أقرب وقت هذا الشهر.

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وفي اجتماع عقد في ديسمبر من قبل المركز الرسمي لتحويل الأصول الائتمانية، طلب من البنوك ومديري القروض السيئة التي تديرها الدولة تسريع الاستعدادات لضمان بداية سلسة لبرنامج تجريبي في يناير، وفقا لما ذكرته مصادر تحدثت لـ "بلومبيرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وقالت مصادر أخرى، إن بنك الصناعة والتجارة الصيني، يمكن أن يكون أول بائع.

ومن شأن تلك الخطوة تعزيز القوة المالية في البنوك الصينية من خلال مساعدتها على التخلص على ما يصل إلى تريليون يوان (155 مليار دولار) من القروض الشخصية المتعثرة، وفقا لتقديرات شركة الأبحاث "Financial Regulation" .

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