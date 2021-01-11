  • مباشر
اللغة

اتفاق بين شركة تابعة لـ"موانئ دبي" مع شركة إسرائيلية

موانئ دبي العالمية
شركة موانئ دبي العالمية
الإمارات وإسرائيل

اتفاق بين شركة تابعة لـ"موانئ دبي" مع شركة إسرائيلية

يهدف الاتفاق لاستكشاف فرص نمو جديدة أمام أنشطة الخدمات اللوجيستية وعمليات الشحن في الإمارات وإسرائيل

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن مكتب دبي الإعلامي عن تعاون بين "سمارت سولوشن لوجستكس" التابعة لموانئ دبي العالمية مع شركة "ألالوف" الإسرائيلية لتعزيز الفرص التجارية في المنطقة.

ويهدف الاتفاق لاستكشاف فرص نمو جديدة أمام أنشطة الخدمات اللوجيستية وعمليات الشحن في الإمارات وإسرائيل، بحسب ما ورد في "رويترز".

وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان أحمد بن سليم، قد قال إن موانئ دبي مثل كثير من الشركات كانت غير متفائلة بعام 2019 بسبب النزاعات التجارية في أوروبا وأميركا.

موانئ دبي: العلاقات مع إسرائيل ستفضي إلى تجارة بـ5 مليارات دولار اقتصاد الإمارات وإسرائيل موانئ دبي: العلاقات مع إسرائيل ستفضي إلى تجارة بـ5 مليارات دولار

وأضاف، في حديث سابق مع العربية، أن الشركة دخلت عام 2020 وهي جاهزة مالياً، وبالتالي عندما جاءت أزمة كورونا لم تتأثر الشركة بها كثيرا، كما أنها لم توقف العمل في أي ميناء خلال أزمة كورونا.

وأشار إلى أن شركته متفائلة بعام 2021، في ظل وجود تطعيمات لفيروس كورونا، والرئيس الأميركي الجديد الذي من المتوقع أن تكون الأوضاع التجارية خلال فترة رئاسته هادئة.

إلى ذلك، وقّعت "موانئ دبي العالمية"، اتفاقية مع حكومة السنغال، من أجل إنشاء ميناء بحري في المياه العميقة بمنطقة "ندايان".

وستستثمر "موانئ دبي العالمية-داكار" 837 مليون دولار في المرحلة الأولى من المشروع، وفي المرحلة الثانية 290 مليون دولار (بإجمالي 1.127 مليار دولار، تعادل 4.14 مليار درهم).

وسيعزّز الميناء الجديد الدور الذي تلعبه داكار كمركز لوجستي رئيس وبوابة لغرب وشمال غربي إفريقيا، وسيدعم تحقيق خطط التنمية الاقتصادية الطموحة للسنغال التي أطلقها الرئيس السنغالي، ماكي سال، وهي "خطة السنغال الصاعدة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

في زمن كورونا.. هل تعاني من النسيان؟ 3 أطعمة تنشط ذاكرتك في زمن كورونا.. هل تعاني من النسيان؟ 3 أطعمة تنشط ذاكرتك
بالصور.. تعرف على أكبر المتاحف الإسلامية في العالم بالصور.. تعرف على أكبر المتاحف الإسلامية في العالم

الأكثر قراءة

اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد اسمه يرعب أنصاره.. صور جديدة لقريب بشار الأسد
رائحة فم كريهة وراءها 10 أسباب.. بعضها خطير! رائحة فم كريهة وراءها 10 أسباب.. بعضها خطير!
محمد بن سلمان يطلق محمد بن سلمان يطلق "ذا لاين".. مدينة مليونية وثورة حضرية جديدة
بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل بسبب المخدرات.. نقابة الممثلين توقف باسم سمرة ورحاب الجمل
في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته
كل ما تريد معرفته عن مشروع كل ما تريد معرفته عن مشروع "ذا لاين" الجديد بالسعودية

قبل أن تذهب

أبرز القطاعات بمشروع نيوم في السعودية
أبرز القطاعات بمشروع نيوم في السعودية

اكتشف المزيد