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استثمار 5 مليارات دولار في 11 دولة أفريقية

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البنك الدولي

استثمار 5 مليارات دولار في 11 دولة أفريقية

الاستثمار سيساعد في تحسين حياة الناس بينما تتعافى تلك الدول من كوفيد-19

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رويترز

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قال البنك الدولي اليوم الاثنين إنه سيستثمر ما يزيد على خمسة مليارات دولار على مدار السنوات الخمس المقبلة للمساعدة في استعادة التنوع البيئي وتحسين الإنتاجية الزراعية وتعزيز سبل العيش في 11 دولة أفريقية أثناء تعافيها من جائحة كوفيد-19.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن الاستثمار سيساعد في تحسين حياة الناس بينما تتعافى تلك الدول من كوفيد-19 وتتعامل مع تأثير فقدان التنوع البيولوجي وتغير المناخ.

وقال البنك في بيان إن الأموال ستستفيد منها دول منطقة الساحل وبحيرة تشاد والقرن الأفريقي.

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