  • مباشر
اللغة

لهذه الأسباب.. مخاطر جدية تهدد الاقتصاد الأميركي

مجلس الاحتياط الفدرالي الأميركي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (أرشيفية)
اقتصاد أميركا

لهذه الأسباب.. مخاطر جدية تهدد الاقتصاد الأميركي

متابع الغاء المتابعة

واشنطن - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال رافائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في أتلانتا، إن استمرار العنف السياسي سيشكل "تحدياً كبيراً" للاقتصاد الأميركي الذي ما‭ ‬زال لملمة نفسه من جائحة فيروس كورونا.

وفي إشارة إلى أحداث الشغب التي أغلقت لفترة وجيزة الكونغرس الأميركي الأسبوع الماضي، قال بوستيك "أي شيء من شأنه أن يهدد ممارسة العملية الديمقراطية هو مهم للغاية ويجب أخذه على محمل الجدية وإذا استمر ذلك (العنف السياسي) فإنه سيكون تحدياً كبيراً للاقتصاد".

"لكن حتى اليوم فإن مؤسساتنا الديمقراطية صامدة... أنا متفائل بأن ذلك سيستمر بما يجعلنا لا نواجه السيناريو الأسوأ".

ولي العهد السعودي: تكلفة البنية التحتية لـ اقتصاد ذا لاين ولي العهد السعودي: تكلفة البنية التحتية لـ"ذا لاين" بين 100 و200 مليار دولار



وقال بوستيك أيضا إنه لا يستبعد أن يعود معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى مستوى منخفض عند 3.7%.

إلى ذلك، أظهرت تقديرات أولية أن مجلس الاحتياطي الاتحادي أرسل حوالي 88.5 مليار دولار إلى الخزانة الأميركية في 2020، وهو أعلى رقم منذ 2016 وارتفاعا من 54.9 مليار دولار في 2019.

وتعكس الزيادة ارتفاعا في صافي دخل بنوك الاحتياطي الاتحادي مع قيام البنك المركزي الأميركي بتخفيض أسعار الفائدة وشراء أوراق مالية بتريليونات الدولارات لتيسير الأوضاع المالية وتخفيف الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.

ورفعت الزيادة في حيازات المركزي الأميركي من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة برهون عقارية الميزانية العمومية لمجلس الاحتياطي إلى أكثر من 7 تريليونات دولار العام الماضي وجلبت حوالي 100 مليار دولار في إيرادات الفائدة.

وسينشر مجلس الاحتياطي بيانات مالية مدققة في مارس.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

فيديو مسرب لرئيس لبنان يثير زوبعة.. فيديو مسرب لرئيس لبنان يثير زوبعة.. "الحريري يكذب"!
بعد نويد أفكاري.. حبل المشنقة يلتف حول مصارع آخر في إيران بعد نويد أفكاري.. حبل المشنقة يلتف حول مصارع آخر في إيران

الأكثر قراءة

الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته
في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته في تطور مثير.. بشار الأسد يخوض صراع بقاء داخل عائلته
لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟ لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟
الإجابة خلال تنصيب مرسي.. لماذا استولت القيادات على شركات الإخوان؟ الإجابة خلال تنصيب مرسي.. لماذا استولت القيادات على شركات الإخوان؟
تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل
عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته! عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته!

قبل أن تذهب

هكذا خطط محمد بن سلمان لتكون ذا لاين مركزاً عالمياً للابتك
هكذا خطط محمد بن سلمان لتكون ذا لاين مركزاً عالمياً للابتك

اكتشف المزيد