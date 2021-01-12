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اتحاد الصناعات يتوقع نمو الاقتصاد الألماني 3.5% هذا العام

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اقتصاد أوروبا

اتحاد الصناعات يتوقع نمو الاقتصاد الألماني 3.5% هذا العام

الاقتصاد لن يعود إلى مستويات ما قبل الجائحة قبل العام المقبل

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برلين - رويترز

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قال اتحاد الصناعات الألمانية (بي.دي.آي)، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع أن ينمو أكبر اقتصاد في أوروبا 3.5% هذا العام بعد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 5% في عام 2020، لكنه أضاف أن الاقتصاد لن يتمكن من العودة إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 قبل العام المقبل على أقرب تقدير.

توقعات الاتحاد أقل تفاؤلا من تقديرات الحكومة التي نُشرت في أكتوبر تشرين الأول، والتي توقعت فيها برلين أن ينتعش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل نمو يبلغ 4.4%.

وقال رئيس الاتحاد سيجفريد روسورم إن الاقتصاد لن يكون قادرا على العودة إلى مستوى ما قبل الأزمة في عام 2021 بسبب الموجة الثانية من الوباء.

وأضاف روسورم "لكن ستكون هناك فرصة جيدة لأن يفعل ذلك في النصف الأول من عام 2022".

وسيصدر مكتب الإحصاءات الاتحادي يوم الخميس تقديرا مبدئيا للناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 بالكامل. وستحدث الحكومة توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 في وقت لاحق من هذا الشهر.

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