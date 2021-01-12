قالت شركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز"، إن السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي هي الأكثر جاذبية للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بينما بالنسبة لقطاع التكنولوجيا، فإن السوق الرئيسية هي الإمارات.

وأضافت، أن العام الحالي قد يكون الأفضل حتى الآن للاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ إذ إن التقييمات منخفضة وبلغت الاقتصادات في المنطقة القاع لتبدأ في الصعود وتبقى عدد أقل من المنافسين.

وقال ياسر مصطفى، العضو المنتدب الأول في شركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" للاستثمار المباشر، والتي تدير أصولاً بقيمة 1.2 مليار دولار، وفقا لوكالة "رويترز" أمس (الاثنين)، "من المحتمل أن يكون هذا نوعاً ما العصر الذهبي لاستثمار رأس المال الخاص في المنطقة".

وأضاف "الاستثمارات التي نقوم بها هذا العام ستدر أفضل عوائد على الإطلاق".

وأضاف، أن عدد المنافسين الباقين في القطاع صار أقل مقارنة مع 50 عندما بدأت "إن بي كيه كابيتال بارتنرز" نشاطها في عام 2006.

وكانت أبراج أكبر صندوق للاستثمار المباشر في المنطقة حتى انهارت في 2018 بسبب مخاوف المستثمرين إزاء صندوق الرعاية الصحية الذي تديره والذي بلغت قيمته مليار دولار.

واستطاعت "إن بي كيه كابيتال بارتنرز"، المدعومة من بنك الكويت الوطني، إعادة 700 مليون دولار إلى مستثمريها على مدى السنوات العشر الماضية وحققت 17 عملية تخارج ناجحة.

وترى الشركة فرصاً في قطاعات التعليم والرعاية الصحية والأغذية والمشروبات والاستهلاك والصناعة والتكنولوجيا في المنطقة.

وكان فريق "إن بي كيه كابيتال بارتنر" موضوعاً لدراسة حالة تجارية في شهر ديسمبر 2020 نشرها مركز "ليجاتوم" للتنمية وريادة الأعمال التابع لمعهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا.

وأظهرت الدراسة، أن "فرصة الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط تشبه ما كانت عليه الولايات المتحدة في السبعينات؛ إذ يوجد في المنطقة (حالياً) العديد من الشركات العائلية التي تعاني من التقييد على صعيد السيولة".