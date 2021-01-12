  • مباشر
اللغة

لندن ترد بقسوة.. وتستحدث قواعد لوقف روابط الشركات مع الصين

دومينيك راب
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
اقتصاد الصين

لندن ترد بقسوة.. وتستحدث قواعد لوقف روابط الشركات مع الصين

لمحاولة منع البضائع القادمة من منطقة شينجيانغ الصينية من دخول سلسلة التوريد

متابع الغاء المتابعة

لندن – رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، اليوم الثلاثاء، إن بريطانيا ستستحدث قواعد جديدة للشركات لمحاولة منع البضائع القادمة من منطقة شينجيانغ الصينية من دخول سلسلة التوريد، وذلك في تشديد لرد لندن على مزاعم العمالة القسرية.

وأبلغ راب البرلمان أن هناك أدلة كثيرة و"مروعة" على عمالة قسرية بين مسلمي الويغور في شينجيانغ، بعد أن قدرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن مليون منهم ومن أقليات أخرى محتجزون في معسكر اعتقال.

بينما تنفي بكين تلك الاتهامات نافيا قاطعا.

جديد قنصل بريطانيا الذي شغل الصين .. خارجية بكين تغرد سوشيال ميديا جديد قنصل بريطانيا الذي شغل الصين .. خارجية بكين تغرد

وأفاد راب أن بريطانيا تريد التأكد من أنها خالية من أي منتجات لها صلات بشينجيانغ، حيث أشار الى تقارير منتشرة على نطاق واسع عن معسكرات اعتقال يوجد بها أكثر من مليون من الويغور وعمالة قسرية وتحديد نسل قسري لنساء الويغور.

ومن غير الواضح عدد المنتجات المرتبطة بشينجيانغ التي تدخل سلسلة الإمداد في بريطانيا.

إلى ذلك، قال راب إن بريطانيا ستضع إرشادات أكثر صرامة فيما بمصادر الإمداد وستشدد قانون العبودية الحديثة ليشمل فرض غرامات مالية، وستحظرأيضا منح أي عقود حكومية لشركات لا تمتثل لقواعد المشتريات وستطلق مراجعة لضوابط التصدير خاصة بشينجيانغ.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

جديد مرفأ بيروت.. مذكرة إنتربول لتوقيف صاحب شحنة الموت جديد مرفأ بيروت.. مذكرة إنتربول لتوقيف صاحب شحنة الموت
فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا فيديو يوثق هروبهم.. حفروا نفقاً تحت السجن في مصر وفروا

الأكثر قراءة

الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته الفنان خالد سامي في حالة حرجة بعد انتكاسة صحته
لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟ لماذا يعتبر هذا التطبيق البديل الأفضل لواتساب؟
أفقرهم فقتلهم.. تسمّم جماعي جديد في معقل آل الأسد أفقرهم فقتلهم.. تسمّم جماعي جديد في معقل آل الأسد
عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته! عندما يشتري أغنى شخص في العالم ما يتناسب مع حجم ثروته!
تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل تطورات جديدة.. هذا ما حصل بقضية باسم سمرة ورحاب الجمل
ترمب يوافق على إعلان الطوارئ بواشنطن حتى 24 يناير ترمب يوافق على إعلان الطوارئ بواشنطن حتى 24 يناير

قبل أن تذهب

الجزائر تتسلم مركزا طبيا لعلاج أمراض الكلى كهبة من السعودية
الجزائر تتسلم مركزا طبيا لعلاج أمراض الكلى كهبة من السعودية

اكتشف المزيد