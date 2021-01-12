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روسيا تدرس رفع ضريبة تصدير القمح عن 30 دولارا للطن

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روسيا تدرس رفع الضريبة عن المستوى المخطط له حاليا عن 25 يورو (30 دولارا) للطن
اقتصاد روسيا

روسيا تدرس رفع ضريبة تصدير القمح عن 30 دولارا للطن

متابع الغاء المتابعة

موسكو – رويترز

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قالت وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الثلاثاء، إن روسيا ستدرس إجراء تعديلات على ضريبة صادرات القمح بنهاية الأسبوع الجاري.

وأفاد رئيس اتحاد مصدري الحبوب الروسي إدوارد زيرنين، أمس الاثنين، أن روسيا تدرس رفع الضريبة عن المستوى المخطط له حاليا عن 25 يورو (30 دولارا) للطن في الفترة بين 15 فبراير شباط و30 يونيو حزيران.

وكان وزير الاقتصاد الروسي ماكسيم ريشيتنيكوف قد ذكر في ديسمبر الماضي، خلال اجتماع للحكومة، أن روسيا تعتزم فرض ضريبة تصدير على القمح في إطار إجراءات تهدف لاستقرار أسعار الغذاء المحلية المرتفعة والتي انتقدها الرئيس فلاديمير بوتين.

وستطبق هذه الضريبة على حصة صادرات حبوب تبلغ 17.5 مليون طن خلال الفترة نفسها.

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من جهتها، قالت شركة سوفيكون للاستشارات الزراعية في مذكرة إن الضريبة قد تخفض صادرات القمح الروسية للفترة 2020-2021 بين مليونين و3 ملايين طن إلى ما يتراوح بين 37.8 و38.8 مليون طن. ومن المرجح أن تزيد أسعار صادرات القمح الروسي في ديسمبر كانون الأول ويناير كانون الثاني بين 2 و4%.

وانتقد بوتين ارتفاع أسعار الغذاء في الأسبوع الماضي. وتزامن ارتفاعها مع تراجع دخل المواطنين الروس 4.8% في الربع الثالث من العام وأكبر تراجع له في 20 عاما في الربع السابق بفعل أزمة كوفيد-19.

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