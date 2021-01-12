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أوروبا تتلقى طلباً لترخيص لقاح أسترازينيكا

لقاحات كورونا
لقاح كورونا
لقاح كورونا

أوروبا تتلقى طلباً لترخيص لقاح أسترازينيكا

احتمال صدور قرار بشأنه في نهاية يناير

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فرانس برس

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أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا/أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها قد تتخذ قرارا بشأنه في 29 كانون الثاني/يناير.

وأفادت الوكالة التي تتخذ مقرا لها في أمستردام، في بيان أنها "تلقت طلبا للسماح بشروط بتوزيع اللقاح ضد كوفيد-19 الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في السوق".

وكانت الوكالة صادقت على لقاح فايزر/بيونتيك في 21 كانون الأول/ديسمبر ولقاح مودرنا في 6 كانون الثاني/يناير، ما حمل المفوضية الأوروبية على إعطاء الضوء الأخضر فورا لتوزيعهما.

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وأشارت الوكالة إلى أنها ستقوم بتدقيق مسرّع في اللقاح، مع احتمال إصدار قرارها في 29 كانون الثاني/يناير إن كانت جميع البيانات التي تلقتها "متينة ومتكاملة" بشكل كاف.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ووكالة الأدوية الأوروبية ضغوطا لتسريع الموافقة على اللقاحات الجديدة ضد فيروس كورونا المستجد في وقت بلغت حصيلة الوباء أكثر من 620 ألف وفاة عبر القارة.

ورحبت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين بتقديم طلب ترخيص لقاح أسترازينيكا/أكسفورد ووصفته بأنه "خبر جيد".

وكتبت في تغريدة على تويتر "ما إن يتلقى اللقاح رداً علميًا إيجابيًا، سنعمل بأسرع ما يمكن للسماح باستخدامه في أوروبا". ويعد إنتاج لقاح أسترازينيكا/أكسفورد أقل كلفة من منافسيه. كما أن تخزينه ونقله أسهل، وبخاصة من لقاح فايزر/بيونتيك، الذي يتطلب تخزينه درجة حرارة منخفضة جدًا (-70 درجة مئوية).

ولقاح أسترازينيكا/أكسفورد، هو لقاح "ناقل فيروسي" يأخذ فيروسًا آخر تم تحويله وتكييفه لمحاربة كوفيد-19.

وكان قد تعرض للانتقاد بسبب الغموض الذي شاب نتائج التجارب السريرية المؤقتة. وكان المختبر البريطاني قد أعلن في تشرين الثاني/نوفمبر، أن نسبة فعالية لقاحه هي 70% مقابل أكثر من 90% للقاح فايزر/بيونتيك ولقاح مودرنا.

وبلغت فعالية لقاح استرازينيكا/أكسفورد 90% لدى المتطوعين الذين تلقوا نصف جرعة في البداية، ثم جرعة كاملة بعد شهر، ولكنها بلغت 62% فقط لمجموعة أخرى تم تطعيمهما بكمية أعلى، أي بجرعتين كاملتين بفاصل شهر واحد.

لقاح كورونا - تعبيرية
لقاح كورونا - تعبيرية

ويعود الحقن بنصف الجرعة في الواقع لخطأ ولم تتبع سوى مجموعة صغيرة البروتوكول الثاني، مما أثار مخاوف، ودفع الشركة للإعلان في 26 تشرين الثاني/نوفمبر عن إجراء "دراسة إضافية" للتحقق من هذه النتائج.

وأكد مدير مختبر "أسترازينيكا" باسكال سوريوت في ذلك الحين "نعتقد أننا وجدنا الصيغة الرابحة لتكون فعالة مثل الجرعات الأخرى".

وطلبت وكالة الأدوية الأوروبية معلومات إضافية تتعلق بسلامة وفعالية اللقاح. وتم تقديمها وفق ما أشارت الثلاثاء، وتجري دراستها.

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