أكد الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة ووزير الإعلام المكلف، في السعودية أن مشروع "ذا لاين" في نيوم يُعتبر محركا اقتصاديا وتنمويا للمنطقة ككل لما سيضيفه للناتج المحلي وإيجاد فرص عمل، مؤكداً أهمية الأبعاد الاقتصادية الكلية للمشروع.

وقال القصبي في مقابلة مع "العربية" إن مشروع نيوم يتميز بالعديد من الخصائص، التي تجعله فريدا من نوعه، وهو ما رأى فيها ولي العهد بأنه يجب أن يتم استغلالها بالشكل الأنسب.

وأضاف القصبي الذي يشغل أيضا عضو مجلس إدارة شركة نيوم أن "نيوم" يتميز بخصائص عديدة أبرزها الموقع الاستراتيجي، مبيناً أن فكرة مشروع "ذا لاين" هي الأولى من نوعها في العالم، والتي ستكون باكورة المشاريع التي تشكل قاسما مشتركا لمختلف مشاريع نيوم اللاحقة.

يُعد "ذا لاين" المشروع العملاق الذي أطلقه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في منطقة نيوم، يوم الأحد الماضي، مدينة ذكية كبرى وسلسلة من المجتمعات الإدراكية المترابطة والمعززة بالذكاء الاصطناعي، وخالية من الانبعاثات الكربونية، وبلا ضوضاء أو تلوث، أو مركبات وشوارع، تمتد بطول 170 كيلومتراً من ساحل نيوم على البحر الأحمر شمال غرب المملكة وتمرُّ بجبال وصحراء نيوم شرقاً.

وستُشكل مجتمعات "ذا لاين" الإدراكية التي ستضم أكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم منصة للابتكار والأعمال التجارية المزدهرة لمواجهة بعض التحديات الأكثر إلحاحاً في العالم.

وسيكون مشروع "ذا لاين" أساساً متيناً لبناء اقتصاد المعرفة لاحتضان الكفاءات، والعقول العلمية، والمهارات من مختلف المجالات لخدمة البشرية. وسيُسهم "ذا لاين" في نيوم بإضافة 180 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، كما سيوفر 380 ألف فرصة عمل بحلول عام 2030.

يُشغَّل مشروع "ذا لاين" باستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 100% لتكون مسؤولية الحفاظ على البيئة جزءاً لا يتجزأ من القوانين التشريعية والأنظمة التي تعزز الممارسات المستدامة على كافة الأصعدة.