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اقتصاد فرنسا ينكمش 4% في الربع الرابع

فرنسا
اقتصاد فرنسا
اقتصاد أوروبا

اقتصاد فرنسا ينكمش 4% في الربع الرابع

وفقا للبنك المركزي

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باريس - رويترز

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قال البنك المركزي الفرنسي اليوم الأربعاء إن اقتصاد البلاد انكمش على الأرجح 4% في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة على الرغم من أن النشاط زاد في ديسمبر كانون الأول بعد رفع إجراءات عزل عام مفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي ضوء الأداء في الربع الرابع، قال بنك فرنسا (البنك المركزي) إنه متمسك بتقديره السابق بأن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو انكمش 9% على مدى العام الماضي.

كما يقدر البنك المركزي أن أداء الاقتصاد هذا الشهر منخفض 7% عن مستويات ما قبل الأزمة، دون تغيير عن ديسمبر كانون الأول لكنه سجل ارتفاعا من -11% في نوفمبر تشرين الثاني حين كانت البلاد تخضع لثاني إجراءات عزل عام بسبب كورونا.

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