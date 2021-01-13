قالت وزارة البترول المصرية اليوم الأربعاء إن مصر وقعت اتفاقا مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة التابعة للبنك الإسلامي للتنمية لتقديم تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار في 2021 لدعم استيراد سلع بترولية وتموينية.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي أن الاتفاقية الخاصة بتمويل استيراد المنتجات البترولية والسلع التموينية تأتي ضمن الاتفاقية الموقعة في يناير كانون الثاني 2018 بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة ثلاثة مليارات دولار، وفقا لرويترز.