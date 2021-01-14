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ارتفاع دين الأردن العام 10% بنهاية نوفمبر

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اقتصاد الأردن

ارتفاع دين الأردن العام 10% بنهاية نوفمبر

الدين الخارجي بلغ نحو 19.8 مليار دولار

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دبي - العربية.نت

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ارتفع الدين العام للأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 10.1%، إلى 26.39 مليار دينار (37.2 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية اليوم الخميس، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 12.76 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار، بما يعادل 19.8 مليار دولار.

يعادل الدين العام الأردني 84.4%، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

غيرت وزارة المالية مؤخرا منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة 6.67 مليار دينار.

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