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بينها تل أبيب.. أبوظبي للاستثمار يفتتح مكاتب في 8 مدن خارجية

ابوظبي
مدينة أبوظبي
اقتصاد الإمارات

بينها تل أبيب.. أبوظبي للاستثمار يفتتح مكاتب في 8 مدن خارجية

رهان على جذب شركات التكنولوجيا العالمية للعمل في الإمارة

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دبي - العربية.نت

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يخطط مكتب أبوظبي للاستثمار ADIO بدء عملياته في 8 مواقع في الخارج، حيث يسعى لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة الغنية بالنفط.

سيتم تكليف المكاتب في نيويورك وسان فرانسيسكو ولندن وباريس وفرانكفورت وسيول وبكين وتل أبيب بتمكين الشركات في جميع أنحاء العالم من العمل في أبو ظبي، وفقاً لتغريدة يوم الخميس.

وقال مسؤول كبير العام الماضي، إن أبوظبي للاستثمار، موطن أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم، ستراهن على جذب شركات التكنولوجيا والعمال المهرة لمساعدة اقتصادها على الانتعاش في عام 2021، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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أبرم مكتب أبوظبي للاستثمار عدة صفقات العام الماضي - للاستثمار في التكنولوجيا للشركات الناشئة.

في سبتمبر، أعلنت عن خطط لتواجدها الأول خارج الإمارات العربية المتحدة في تل أبيب.

على الجانب الآخر، تقوم شركة مبادلة للاستثمار بإصلاح هيكلها وتخصيص رأس المال لمضاعفة حجمها إلى ما يقرب من نصف تريليون دولار في العقد المقبل، وهي الخطة التي من شأنها أن تُدخلها في أعلى المراتب في صناديق الثروة السيادية في العالم.

وكانت مبادلة من بين القلائل من المستثمرين السياديين الذين استغلوا تراجع الأسواق العام الماضي للتوسع في شراء حصص في الشركات بدءاً من وحدة البيع بالتجزئة لشركة ريلاينس اندستريز المحدودة إلى شركة سيلفر ليك للأسهم الخاصة.

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