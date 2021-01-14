  • مباشر
اللغة

التضخم بالسعودية يرتفع 5.3% في ديسمبر 2020

A man sells dates in a food and dates market in Mecca, Saudi Arabia, August 7, 2019. Picture taken August 7, 2019. REUTERS/Waleed Ali
سوق للطعام والتمور في مكة المكرمة
اقتصاد السعودية

التضخم بالسعودية يرتفع 5.3% في ديسمبر 2020

في النطاق الإيجابي للشهر الـ12 على التوالي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (معدل التضخم) في المملكة العربية السعودية بنسبة 5.3% في شهر ديسمبر 2020، مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي، وتراجع مقارنة بشهر نوفمبر 2020، البالغ فيه 5.8%، ليستمر معدل التضخم خلال شهر ديسمبر الماضي، في النطاق الإيجابي للشهر الـ12 على التوالي.

أرجعت الهيئة العامة للإحصاء السعودية في تقرير لها، اليوم الخميس، الارتفاع إلى تأثير كبير من تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% منذ مطلع يوليو 2020.

أسواق المال سوق أبوظبي "أبوظبي" تدرج شركة فودكو للمواد الغذائية في منصّة السوق الثاني

وذكرت الهيئة أن أكبر ضغط تصاعدي على التضخم جاء من أسعار الأغذية والمشروبات المرتفعة بنسبة 12.7% وأسعار النقل بزيادة 6.9%.

وفي تقرير منفصل، كشفت بيانات الهيئة ارتفاع متوسط معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في السعودية بنسبة 3.4% لعام 2020، مقارنة بالمتوسط السنوي للعام 2019، ويعود هذا التطور في الأسعار إلى حد كبير لزيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 15% في يوليو 2020، وجاء أكبر ضغط تصاعدي على التضخم من أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 9%، والنقل بنسبة 3.8%.

معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك %
معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك %
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

دراسة بريطانية: هذه مدة المناعة لدى متعافي كورونا.. ولكن! دراسة بريطانية: هذه مدة المناعة لدى متعافي كورونا.. ولكن!
لماذا نشعر بالإنهاك والتعب طوال الوقت؟ هنا الإجابة.. لماذا نشعر بالإنهاك والتعب طوال الوقت؟ هنا الإجابة..

الأكثر قراءة

السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق السعودية تحذر من السفر إلى 12 دولة دون إذن مسبق
شرط غريب لـ شرط غريب لـ"ذو القرنين" في السجن.. والقاضية توافق!
رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف رحيل أبرز رموز عهد مبارك.. وفاة صفوت الشريف
بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها بحقنة مميتة.. إعدام أميركية شقت بطن حامل وسرقت طفلتها
السعودية تقرر توطين العمل في هذا القطاع بنسبة 100% السعودية تقرر توطين العمل في هذا القطاع بنسبة 100%
من داخل مدرسة.. شاهد سحل شاب عراقي يثير الغضب من داخل مدرسة.. شاهد سحل شاب عراقي يثير الغضب

قبل أن تذهب

الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول
الداخلية التركية تتسلم ملفات فساد حزب أردوغان في بلدية اسطنبول

اكتشف المزيد