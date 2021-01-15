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أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا (تعبيرية)
لقاح كورونا

أول لقاح سعودي مضاد لفيروس كورونا

تم الانتهاء من إجراء التجارب ما قبل السريرية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل السعودية أن فريقا من معهد الأبحاث والاستشارات الطبية، نجح في التوصل إلى لقاح مضاد لفيروس "كورونا" المستجد.

وقالت الجامعة في تغريدة نشرت على حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، اطلعت عليها "العربية نت"، إن الفريق البحثي بقيادة الدكتورة إيمان المنصور، انتهى من إجراء التجارب ما قبل السريرية.

وأشارت إلى أنه جرى نشر نتائج البحث في مجلة "Pharmaceutical" العلمية ذات التأثير العالي.

ومن المنتظر أن نبدأ التجارب السريرية بعد أخذ الموافقات اللازمة.

وقبل يومين حذرت السعودية، مواطنيها من السفر إلى 12 دولة من دون الحصول على إذن من الجهات المختصة، إلى جانب أي دول أخرى لم يتم فيها احتواء تفشي كوفيد -19.

وكانت وزارة الصحة السعودية قد دعت قبل أيام، جميع سكان المملكة إلى تلقي اللقاح الموزع ضد فيروس كورونا المستجد بهدف تحقيق المناعة الجماعية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، محمد العبدالعالي، "نحث الجميع على الحصول على اللقاح للوصول إلى المناعة المجتمعية التي تتطلب تطعيم الجميع ضد فيروس كورونا".

وأشار إلى أن عدد جرعات اللقاح المقدمة في السعودية بلغ حتى الآن 178337، مضيفا: "نحن في مصاف أفضل الدول في مقاومة هذه الجائحة".

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