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فايزر: تسليم اللقاح للدول الأوروبية سيتأخر أسبوعاً

لقاح فايزر – بيونتيك
لقاح كورونا (الصورة تعبيرية)
لقاح كورونا

فايزر: تسليم اللقاح للدول الأوروبية سيتأخر أسبوعاً

وزراء الصحة في 6 دول أوروبية انتقدوا تأخير تسليم اللقاح

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت شركة فايزر أن تسليم جرعات لقاح كورونا للدول الأوروبية سيتأخر أسبوعا واحدا بدلا من تأخير 4 أسابيع.

وكانت دول أوروبية عبرت عن قلقها لعدم جاهزية شركة فايزر لتسليم اللقاح للأوروبيين في الموعد المحدد.

وأعرب وزراء الصحة من ست دول بالاتحاد الأوروبي في رسالة مشتركة عن "قلقهم الشديد" بشأن التأخير في تسليم لقاح فايزر-بيونتيك.

والدول الست هي كل من الدنمارك وإستونيا وفنلندا وليتوانيا ولاتفيا والسويد.

وأضاف وزراء الصحة بالدول الست: "نحن ملزمون إبلاغ مواطنينا والفئات المعرضة للخطر بشكل خاص أن التطعيم سيتأخر على الرغم من الجهود الاستثنائية التي تبذلها حكوماتنا لضمان التسليم في الوقت المحدد".

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وفي الشهر الماضي قالت المديرة العامة لوكالة الأدوية الأوروبية إيمير كوك، إن الأدلة أثبتت أن فوائد لقاح فايزر أكبر من أضراره، مشيرة إلى أن لا أدلة على عدم فعالية اللقاح ضد السلالة المتحورة الجديدة.

كما أضافت أنها صادقت على استخدام تطعيم فايزر-بيونتيك في الاتحاد الأوروبي، مشددة على أن توفير لقاحات كوفيد 19 أولوية قصوى بالنسبة لها.

وأوضحت "أن السلامة كانت أولوية بشأن لقاح فايزر، وتأكدنا من ذلك"، مشيرة إلى أنها أوصت بترخيص مشروط للقاح.

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