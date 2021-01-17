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الأردن.. استقرار احتياطي العملات الأجنبية عند 12.2 مليار دولار

اقتصاد الأردن مناسبة
شهد العام 2020 فرض إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا في الأردن
اقتصاد الأردن

الأردن.. استقرار احتياطي العملات الأجنبية عند 12.2 مليار دولار

تأثر الاحتياطي الأجنبي في الأردن سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ روافد مهمة له مثل تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي

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عمان – رويترز

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أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني، اليوم الأحد، استقرار احتياطي العملات الأجنبية في العام الماضي عند 12.17 مليار دولار مقارنة مع مستواه في نهاية 2019.

تأثر الاحتياطي الأجنبي في الأردن سلبا منذ بداية 2016 بفعل تباطؤ روافد مهمة له مثل تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي.

وشهد العام 2020 فرض إجراءات لاحتواء تفشي فيروس كورونا أثرت سلبا على النشاط الاقتصادي بالمملكة.

وفي سياق متصل، ارتفع الدين العام للأردن خلال الأحد عشر شهرا الأولى من العام الماضي 10.1%، إلى 26.39 مليار دينار (37.2 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

وأظهرت الإحصاءات على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، أن الدين الداخلي للأردن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني بلغ 12.76 مليار دينار، فيما بلغ الدين الخارجي نحو 13.6 مليار دينار، بما يعادل 19.8 مليار دولار.

يعادل الدين العام الأردني 84.4%، من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

وغيرت وزارة المالية مؤخرا منهجيتها في احتساب دينها العام باستثناء ديونها من صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، والبالغة 6.67 مليار دينار.

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