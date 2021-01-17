أعلنت وزارة التجارة السعودية، اليوم الأحد، عن حجب متجرين إلكترونيين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المتجرين خالفا نظام التجارة الإلكترونية عبر تقديم عروض وهمية للمستهلكين وعدم تسليم منتجاتهما للمشترين خلال الفترة المحددة نظاماً وفقاً لنظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية.

وجاء ذلك بعد تلقي الوزارة شكاوى من مستهلكين حول متجر إلكتروني يختص ببيع الأجهزة الإلكترونية واصل تنفيذ عمليات البيع وتأخير تسليم البضائع المبيعة للمشترين خلال المدة المحددة.

وحجبت الوزارة الموقع الإلكتروني للمتجر بالتعاون مع المنصة المنشئة له، إلى جانب مواصلتها معالجة كافة الطلبات المتأخرة للمشترين حيث تتم عملية معالجة 329 طلب بإجمالي مبيعات تزيد عن 700 ألف ريال.

كما حجبت الوزارة متجر إلكتروني دون ترخيص لتقديمه عروضاً وهمية لبيع أجهزة الهواتف الذكية بالتقسيط عبر موقعه الإلكتروني، مستدرجاً المشترين للحصول على دفعة مقدمة من القيمة الإجمالية ومن ثم حظرهم فور تحويل المبلغ المطلوب.

وفور رصد الوزارة تورط المتجر في خداع وتضليل المستهلكين وادعاء الحصول على ترخيص مزاولة نشاط البيع بالتقسيط تم حجب موقعه الإلكتروني.

وأكدت وزارة التجارة رصدها ومتابعتها المستمرة لمخالفات المتاجر الإلكترونية وفقاً لاختصاصها في حماية وحفظ حقوق المستهلكين وإيجاد بيئة تجارية منافسة وعادلة وإيقاع العقوبات النظامية على المتاجر المخالفة والتي تصل إلى غرامة مليون ريال وحجب وإغلاق المواقع المخالفة والمنع من مزاولة النشاط.

وحثت "التجارة" عموم المستهلكين على الشراء من المتاجر الموثوقة والإبلاغ عن المتاجر المخالفة.