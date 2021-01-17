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الهيئة الملكية لمكة المكرمة تطلق شركة "كدانة" بمليار ريال

الحرم المكي - مكة المكرمة
ستكون كدانة للتنمية المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة
اقتصاد السعودية

الهيئة الملكية لمكة المكرمة تطلق شركة "كدانة" بمليار ريال

لتكون الذراع المختصة بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة

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دبي - العربية.نت

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إطلاق "شركة كِدانة للتنمية والتطوير" لتكون الذراع المختصة بتطوير وتنمية المشاعر المقدسة وحماها بمدينة مكة المكرمة، وتتخذ من مشعر منى مقراً لها.

وقالت الهيئة في بيان على حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الأحد، إن شركة كدانة تعد أول شركة مساهمة مغلقة مملوكة للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، أنشئت لتكون المطور الرئيسي بالمشاعر المقدسة وحماها برأسمال مصرّح مليار ريال.

وعُقد الاجتماعُ الأول لمجلس إدارة شركة كدانة للتنمية والتطوير برئاسة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز رئيس مجلس الإدارة، بحضور الأعضاء، وجرى خلال الاجتماع الموافقة على تعيين حاتم بن حامد مؤمنه رئيساً تنفيذياً للشركة، بالإضافة إلى مهامه كمشرفٍ على برنامج المشاعر المقدسة بالهيئة الملكية.

وتتمثل رؤية الشركة في الريادة في استدامة إعمار المشاعر المقدسة، وستُعنى الشركة بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال رفع الطاقة الاستيعابية للمشاعر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المسلمين من أداء فريضة الحج على أكمل وجه وتهيئة المشاعر المقدسة وحماها ورفع مستوى الجذب لها عن طريق الاستخدام الأمثل على مدار العام وجعلها مركزا حضريا مستداما ورفع كفاءة التشغيل بمواسم الحج مع تطوير وإدارة الخِدْمات وصيانة المرافق طوال العام بجودة عالية وقيادة وتصميم وتطوير العقارات في المشاعر المقدسة.

وتتولى الشركة تنفيذ وتطوير البنية التحتية والأماكن العامة وضمان جاهزيتها على أكمل وجه العمل مع الجهات ذات العلاقة، وتوحيد نطاق الأعمال في المشاعر وتطبيق أعلى معايير الجودة لسلامة الحجاج وتحسين الخِدْمات المقدمة.

ويمثل إطلاق شركة كِدانة للتنمية والتطوير باكورة تفعيل للبرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية، وتشمل أولوياتها الأخرى تفعيل برنامج المسجد الحرام والمشاعر المقدسة، وبرنامج الأراضي والعقارات، وبرنامج التنقل والبنية التحتية للنقل، وبرنامج الاستثمارات الشراكات، وبرنامج الاستدامة المالية، التي يتم دعم أعمالها من خلال مركز الإدارة الشاملة في الهيئة الملكية الذي تم إطلاقه بتاريخ 27 سبتمبر 2020.

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