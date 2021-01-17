  • مباشر
اللغة

مصر تدعم العمالة غير المنتظمة بـ 274 مليون دولار

بنوك مصر البنك التجاري الدولي مناسبة
العمالة غير المنتظمة بمصر
اقتصاد مصر

مصر تدعم العمالة غير المنتظمة بـ 274 مليون دولار

بدأت في صرف 64 مليار دولار إضافية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بدأت الحكومة المصرية في صرف دفعة مساعدات جديدة إلى العمالة غير المنتظمة لمساعدتها في تجاوز تداعيات أزمة كورونا.

وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه جرى تحويل مليار جنيه (64 مليار دولار)؛ لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه (274 مليون دولار) لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية الجاحئة وحتى الآن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ولفت إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

أصول صناديق أدوات الدين العامة السعودية ترتفع بأكثر من 6 مرات أسواق المال اقتصاد السعودية أصول صناديق أدوات الدين العامة السعودية ترتفع بأكثر من 6 مرات

وقال الوزير، إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 35.8%، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" مع بداية أزمة "كورونا"، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها "الجائحة".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية "الجائحة" بتخصيص 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

من المقرر، أن تبدأ الحكومة المصرية في مراجعة مستهدفات النمو في العام المالي الجاري 2020 / 2021، وذلك أن تنتهي من تقييم الأداء الاقتصادي في النصف الأول منه، ثم تعدل توقعات العام المالي بأكمله.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الوزارة لن تجري أي تعديلات تشريعية فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وستعلن فقط الأرقام والأهداف المعدلة لإعطاء مؤشر إلى أين تتجه الأمور.

وبعد تعديل الأرقام والأهداف لا ينبغي التعامل معها كمسلمات، حيث يرى وزير المالية المصري، أن تغيرات الظروف العالمية حاليا حادة للغاية، ومن شبه المستحيل التنبؤ بالأرقام بدقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

شقة فارهة ومساعدات.. صديق لبن لادن يؤرق لندن شقة فارهة ومساعدات.. صديق لبن لادن يؤرق لندن
باحث إيراني يفند: هذه الخطوة كانت أهم من مقتل سليماني باحث إيراني يفند: هذه الخطوة كانت أهم من مقتل سليماني

الأكثر قراءة

ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف  ضابط مصري تزوج وترقى وتقاعد بعد 32 عاما .. واكتشفوا أنه مزيف 
بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه بعد 40 عاماً من مصرعه.. شقيق موسيقار مصري شهير يستقبل معزّيه
وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود وفاة المذيع السعودي المخضرم فهد الحمود
اكتشاف مثير.. مدفن هرمي بلبنان سبق أهرامات الفراعنة بألفي سنة! اكتشاف مثير.. مدفن هرمي بلبنان سبق أهرامات الفراعنة بألفي سنة!
أبرزها الثوم والفلفل.. 17 طريقة لعلاج الصداع بدون أدوية أبرزها الثوم والفلفل.. 17 طريقة لعلاج الصداع بدون أدوية
إيران تلعب بالنيران.. صواريخها تسقط قرب حاملة طائرات أميركية إيران تلعب بالنيران.. صواريخها تسقط قرب حاملة طائرات أميركية

قبل أن تذهب

إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة
إيران تساوم كوريا الجنوبية بشأن الناقلة المحتجزة

اكتشف المزيد