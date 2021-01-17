بدأت الحكومة المصرية في صرف دفعة مساعدات جديدة إلى العمالة غير المنتظمة لمساعدتها في تجاوز تداعيات أزمة كورونا.

وأكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أنه جرى تحويل مليار جنيه (64 مليار دولار)؛ لسداد الدفعة الثانية من المرحلة الثانية لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة، وبذلك يكون قد تم تحويل أكثر من 4.3 مليار جنيه (274 مليون دولار) لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة منذ بداية الجاحئة وحتى الآن؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

ولفت إلى أنه تم صرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة، وفي مقدمتها: السياحة، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة.

وقال الوزير، إن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بنسبة 35.8%، بما يعكس أولوية الدولة في توفير أكبر قدر من المساندة للفئات الأولى بالرعاية، وقد تمت إضافة 100 ألف أسرة جديدة من المستحقين لبرنامج "تكافل وكرامة" مع بداية أزمة "كورونا"، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى؛ لمساعدتهم فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تفرضها "الجائحة".

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجَّه مع بداية "الجائحة" بتخصيص 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

من المقرر، أن تبدأ الحكومة المصرية في مراجعة مستهدفات النمو في العام المالي الجاري 2020 / 2021، وذلك أن تنتهي من تقييم الأداء الاقتصادي في النصف الأول منه، ثم تعدل توقعات العام المالي بأكمله.

وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن الوزارة لن تجري أي تعديلات تشريعية فيما يتعلق بالموازنة العامة للدولة، وستعلن فقط الأرقام والأهداف المعدلة لإعطاء مؤشر إلى أين تتجه الأمور.

وبعد تعديل الأرقام والأهداف لا ينبغي التعامل معها كمسلمات، حيث يرى وزير المالية المصري، أن تغيرات الظروف العالمية حاليا حادة للغاية، ومن شبه المستحيل التنبؤ بالأرقام بدقة.