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الإمارات: لقاح كورونا مجاناً للمواطنين والمقيمين

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الإمارات تواجه تحديات كورونا بتكثيف اللقاحات
لقاح كورونا

الإمارات: لقاح كورونا مجاناً للمواطنين والمقيمين

ابتداء من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح

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العربية.نت

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، تحديث الفئات التي يمكنها أخذ لقاح كورونا، مؤكدة تضمين جميع المواطنين والمقيمين ابتداءً من عمر 16 سنة للفئات المؤهلة والمستوفية لشروط أخذ اللقاح ضمن الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على نهج دولة الإمارات الاستباقي في الاهتمام بصحة وسلامة كل فرد من أفراد المجتمع.

وحققت الإمارات معدل توزيع جرعات اللقاح المضاد لوباء فيروس كورونا المستجد، بحوالي 24.58 جرعة لكل 100 شخص وذلك منذ إطلاق الحملة الوطنية للقاح "كوفيد-19".

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير اللقاح المضاد لكورونا، وسعيا إلى الوصول للمناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، حيث سيساعد اللقاح في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على الوباء.

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