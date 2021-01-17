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اتفاقية بين "تداول" و"المالية" لرفع سقف الحدود التمويلية للشركات

وزارة المالية السعودية
وزارة المالية السعودية
سوق السعودية

اتفاقية بين "تداول" و"المالية" لرفع سقف الحدود التمويلية للشركات

في إطار مبادرة تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها

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دبي - العربية.نت

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كشفت وزارة المالية السعودية، عن توقيع مبادرة صندوق دعم المشاريع اتفاقية تعاون مع شركة السوق المالية السعودية "تداول" لتقديم حافز للشركات المدرجة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إن الاتفاقية تأتي في إطار مستهدفات المبادرة من خلال التوسع بالنطاق الإقراضي في المشاريع الصحية والتعليمية والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري بما يساهم في دعم القطاع الخاص لزيادة الناتج المحلي، وخلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة، ودعم المحتوى المحلي.

وتستهدف الاتفاقية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، ومن المقرر أن يوفر الحافز قرضاً طويل الأجل يُقدم للشركات.

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وتساهم الاتفاقية في تعزيز رفع سقف الحدود التمويلية للشركات المدرجة لمشاريع القطاعات المستهدفة لمبادرة صندوق دعم المشاريع، لهدف تشجيعها على التوسع في إنشاء مشاريع جديدة في القطاعات المدعومة، وتشجيع الشركات غير المدرجة على الإدراج.

يأتي ذلك في إطار مبادرة تحفيز وتشجيع شركات القطاع الخاص على طرح وإدراج أسهمها في السوق المالية، إحدى مبادرات برنامج تطوير القطاع المالي الذي يهدف إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية لتحقيق "رؤية المملكة 2030" لتكون سوقا مالية متقدمة.

ووقع الاتفاقية من جانب وزارة المالية فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، ومن جانب "تداول" المهندس خالد الحصان المدير التنفيذي للشركة.

الجدير بالذكر أن مبادرة صندوق دعم المشاريع تم تأسيسها كإحدى مبادرات حزم التحفيز، لدعم استمرارية واستكمال المشاريع برأسمال مبدئي قدره عشرة مليارات ريال سعودي.

ويركز الصندوق بدوره على توفير دعم تمويل المشاريع في القطاعات الصحية والتعليمية، والمشاريع الكبرى في التطوير العقاري.

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