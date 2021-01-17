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صندوق الاستثمارات العامة أفضل الصناديق الاستثمارية لعام 2020

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صندوق الاستثمارات

صندوق الاستثمارات العامة أفضل الصناديق الاستثمارية لعام 2020

يؤكد ذلك تأثير الصندوق عالمياً

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دبي - العربية.نت

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حصل صندوق الاستثمارات العامة السعودي على جائزة أفضل صندوق استثماري لعام 2020، من مؤسسة GlobalSWF.

وقال الصندوق في حسابه بموقع التواصل تويتر، اليوم الأحد، إن الجائزة تؤكد على تأثير الصندوق عالمياً والإنجاز الكبير الذي حققه في تنمية اقتصاد المملكة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 من خلال الاستثمار في القطاعات الواعدة والمبتكرة.

وكان محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، قد أعلن خلال ديسمبر الماضي، عن ارتفاع أصول الصندوق لـ1.3 تريليون ريال، كما بنهاية سبتمبر الماضي، من 565 مليار ريال.

وقال: "نسعى لأن يكون صندوق الاستثمارات العامة أكبر صندوق سيادي في العالم وتأسيس شراكات لتوطيد مكانة المملكة العربية السعودية".

وجاء في كلمته: "نطمح لأن تصل أصول الصندوق ما بين 7 تريليونات و10 تريليونات في 2030".

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة خلال الأربع سنوات الماضية، أطلق 10 قطاعات جديدة وأسس أكثر من 30 شركة جديدة، بالإضافة إلى خلق أكثر من 190 ألف وظيفة.

وتتوزع أبرز المشاريع الاستثمارية لـ"صندوق الاستثمارات العامة" على 45 مليار دولار في صندوق رؤية سوفت بنك، و20 مليار دولار في صندوق بلاكستون للبنية التحتية، و10 مليارات دولار مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي في مشاريع سعودية – روسية، و3.5 مليار دولار في شركة أوبر تكنولوجيز، وحصة 90% في شركة الصندوق السعودي - الأردني للاستثمار.

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