أظهر مؤشر "بيغ ماك"، الذي تعده مجلة "إيكونوميست" البريطانية، أن الدرهم مقوم بأقل من قيمته العادلة بنحو 29.1%، وذلك قياساً بالقيمة الشرائية لشطيرة البرجر التقليدية "بيغ ماك" من شركة ماكدونالدز.

وهذه النسبة قريبة من تلك المسجلة قبل عام، حيث كان الدرهم مقوماً بأقل من قيمته الحقيقية مقابل الدولار بنحو 29.2%، حيث كانت القيمة العادلة 2.60 درهم للدولار وفق مؤشر "بيغ ماك" في يناير 2020 ومقابل 29.7% بقيمة 2.58 درهم للدولار في مؤشر يوليو الماضي، وفقا لجريدة البيان الإماراتية.

ويصل سعر الشطيرة في الإمارات إلى 14.75 درهماً، مقابل 5.66 دولار في الولايات المتحدة، ما يفترض معه أن تكون القيمة العادلة للدرهم هي 2.61 درهم للدولار، مقابل سعر صرف 3.67 درهم للدولار حالياً. وتأتي الإمارات، في المرتبة 18 بين دول العالم من حيث ارتفاع سعر شطيرة «بيغ ماك»، بحسب المؤشر لشهر يناير الحالي.

وتقوم فكرة المؤشر على اعتبار سعر شطيرة «بيغ ماك» مقياساً موحداً للقيمة العادلة للعملات عالمياً، إذ يفترض المؤشر أن سعر الشطيرة يجب أن يكون واحداً على مستوى دول العالم كافة، ويعكس الفارق في الأسعار برأي «إيكونوميست» خللاً في تقييم العملات.

وعلى أساس ذلك، يعد الدرهم مقوماً بأقل من قيمته بنحو 22.2% مقابل اليورو، حيث يصل سعر الشطيرة في الإمارات إلى 14.75 درهماً، مقابل 4.25 يورو في منطقة الاتحاد الأوروبي ما يفترض معه أن تكون القيمة العادلة للدرهم هي 3.47 دراهم لليورو، مقابل سعر صرف حالي 4.46 درهم لليورو.

ويعد الدرهم مقوماً بأقل من قيمته بنحو 9.5% مقابل الجنيه الإسترليني، وتعد القيمة العادلة 4.48 دراهم للجنية الإسترليني الواحد، مقابل سعر صرف حقيقي يصل حالياً إلى 4.95 دراهم للإسترليني. فيما يعد الدرهم مقوماً بأعلى من قيمته الحقيقية بنحو 7.4% مقابل الين الياباني و16.1% مقابل اليوان الصيني.