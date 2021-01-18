قال مجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين، في بيان اليوم الاثنين، إن البحرين اجتذبت استثمارات مباشرة قيمتها 885 مليون دولار في 2020 أخذت شكل إقامة شركات جديد وتوسعة أعمال في المملكة.



وأضاف المجلس أن شركات محلية وإقليمية وعالمية دشنت عمليات واستثمرت في قطاعات مثل الخدمات المالية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة.

إلى ذلك، كان البنك المركزي في البحرين قد طالب البنوك وشركات التمويل تمديد مدفوعات القروض 6 أشهر إضافية، اعتبارا من يناير كانون الثاني الجاري، إذ يتحرك البنك للتخفيف من آثار جائحة فيروس كورونا على الشركات والأفراد.

وفي تعميم أصدره سابقاً، قال إنه ينبغي على البنوك الإبقاء على مبلغ القسط دون تغيير وعدم زيادة معدلات الربح أو أسعار الفائدة على تلك القروض.

وأشار البنك المركزي إلى أنه سيعيد تقييم الحاجة لاستمرار تلك الإجراءات التيسيرية في 2021.

وتسعى البنوك المركزية في الخليج إلى حماية الشركات من تداعيات جائحة كوفيد-19 عبر إجراءات التحفيز مثل إرجاء مدفوعات الديون.

إلى ذلك، قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن البنوك في المنطقة ستشهد المزيد من تدهور جودة الأصول في 2021، حين تنتهي برامج لإرجاء سداد القروض ومرونة من جانب الجهات التنظيمية تجاه تسجيل البنوك لمخصصات خفض القيمة.