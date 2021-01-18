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فتح ميناءي "بوغازي" و"الدخيلة" أمام حركة الملاحة بمصر

موانئ مصرية
فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بمصر
اقتصاد مصر

فتح ميناءي "بوغازي" و"الدخيلة" أمام حركة الملاحة بمصر

بعد يومين من إغلاقهما بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج

متابع الغاء المتابعة

الإسكندرية – رويترز

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أعادت مصر اليوم الاثنين فتح ميناءي بوغازي الإسكندرية والدخيلة على البحر المتوسط بعد يومين من إغلاقهما بسبب سوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، حسبما ذكرته هيئة ميناء الإسكندرية.

وأبلغ المتحدث باسم الهيئة أحمد بريقع، أن "حركة الملاحة تعمل بشكل طبيعي بعد وصول سرعة الرياح وارتفاع الأمواج للحد المسموح به لحركة السفن."

يذكر أن الميناءين من أكبر موانئ مصر وتصل سعة المناولة في كل منهما إلى مليون حاوية مكافئة.

إلى ذلك، كان رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يحيى زكي، قد كشف في مقابلة مع "العربية"، أن حجم الاستثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس حاليا تبلغ 18 مليار دولار.

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ووقعت الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع صندوق مصر السيادي وعدد من شركات القطاع الخاص، عقد تأسيس الشركة الوطنية لصناعات السكك الحديدية "نيرك" باستثمارات يتوقع وصولها إلى 10 مليارات دولار في السنوات المقبلة.

ويهدف مشروع شركة نيرك إلى توطين صناعة السكك الحديدية في مصر وخاصة الوحدات المتحركة بالجر الكهربائي بما يؤمّن متطلبات الدولة المصرية في هذا الشأن وزيادة القدرة على التصدير إقليمياً ودولياً.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية التقديرية للمشروع نحو 240 مليون دولار، حصة المنطقة الاقتصادية منها 12%، وكذلك الصندوق السيادي 12%، بينما تبلغ حصة القطاع الخاص 76%.

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