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الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين

الإمارات وإسرائيل اقتصاد مناسبة
طائرة إسرائيلية
الإمارات وإسرائيل

الإمارات تعلق اتفاقية السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين

تخضع إسرائيل للإغلاق الثالث وتناقش إمكانية تمديده إلى ما بعد 21 يناير الجاري

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن الإمارات العربية المتحدة علقت اتفاقا لتدشين السفر بدون تأشيرة للإسرائيليين حتى الأول من يوليو، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة يوم الاثنين، إنه حتى ذلك الحين، سيحتاج المواطنون الإسرائيليون الذين يسعون إلى السفر إلى الإمارات للحصول على تأشيرة، وكذلك مواطنو الإمارات الذين يسعون للسفر إلى إسرائيل.

وقالت الوزارة الإسرائيلية، وفقا لتقرير "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية.نت"، إن الإمارات اتخذت خطوة مماثلة فيما يتعلق بالسفر من معظم الدول الأوروبية، وكذلك الهند وباكستان.

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تخضع إسرائيل للإغلاق الثالث وتناقش إمكانية تمديده إلى ما بعد 21 يناير حيث لا يزال عدد الحالات الجديدة مرتفعًا.

وصادقت الإمارات على اتفاقية السفر بدون تأشيرة مع إسرائيل الأسبوع الماضي، وكان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ بعد 30 يومًا من ذلك الحين.

ويأتي الاتفاق بعد اتفاق تطبيع بين البلدين تم توقيعه في سبتمبر.

يأتي إعلان التعليق بعد يوم من تصويت مجلس الوزراء الإسرائيلي على مطالبة جميع العائدين من الإمارات والبرازيل بالحجر الصحي في الفنادق التي تديرها الحكومة.

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