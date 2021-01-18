قال عضو بارز في برلمان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إن الاتحاد بحاجة إلى "خطة رئيسية" لنقل الخدمات المالية باليورو من لندن إلى التكتل المؤلف من 27 دولة، إذا كان يريد توسيع دور العملة الموحدة في اقتصاد عالمي يهيمن عليه الدولار الأميركي.

وأضاف ماركوس فيربر أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي منافسة الدولار، فإنه يحتاج إلى نظام مالي لمجاراته.

وقال "نحتاج إلى خطة رئيسية واضحة ومتدرجة تساعد الشركات الرئيسية في القطاع المالي على الانتقال من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي".

وأدلى فيربر بتعليقاته، قبيل النشر المزمع لوثيقة للمفوضية الأوروبية يوم الأربعاء، بشأن تعزيز الدور العالمي لليورو وتحديد سبل لتقليل الاعتماد على مدينة لندن، أكبر مركز مالي في أوروبا، بعد انفصال بريطانيا عن التكتل.